Djokovic llega a Serbia tras la expulsión de Australia y el veto de Francia

El tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, expulsado de Australia tras perder una batalla legal por no estar vacunado, aterrizó este lunes en Belgrado en medio de una gran expectación.

El deportista, de 34 años y considerado un héroe en Serbia, ha llegado a la capital a las 12:16 horas (11:16 GMT) en un avión procedente de Dubai, donde hizo escala en su regreso desde Australia, informó la agencia de noticias Tanjug.

Los medios serbios señalan que Djokovic abandonó el aeropuerto por otra salida a la habitual para evitar a los periodistas, y afirman que el tenista no hará declaraciones hasta que termine el Abierto de Australia el próximo día 30.

Djokovic, que aspiraba a defender su título de campeón del Abierto de Australia y convertirse en el primer tenista de la historia en sumar 21 Grand Slam, regresa a casa después de once días de controversia deportiva, judicial y diplomática por su oposición a vacunarse contra el covid.

Varios centenares de seguidores, algunos con banderas de Serbia, se reunieron frente al edificio del aeropuerto de Belgrado para apoyarle con gritos como "Novak, eres nuestro campeón" y "Nole, Nole (el apodo de Djokovic)", pero no pudieron ver a su ídolo.

El tenista serbio viajó a Australia con una exención médica, pero sin estar vacunado como exigía la ley migratoria de ese país. Las autoridades australianas le cancelaron el visado el domingo, diez días después de su llegada y tras varias comparecencias ante la justicia del país y de una estancia durante varios días en un hotel de solicitantes de asilo, que su familia calificó de "inhumano".

La familia de Djokovic indicó que se encuentran "muy decepcionados" con la expulsión y que el fallo judicial se debía a "intereses políticos". "A pesar del comportamiento escandaloso con Novak, creíamos que el deporte ganaría", sostuvo el comunicado de la familia.

Los políticos serbios acusaron estos días a Australia de "maltratar" a Djokovic y el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, dijo que se trató de una "caza de brujas" y un espectáculo de estilo "orwelliano". La prensa serbia califica la expulsión de Djokovic, que ganó el nueve ocasiones el Abierto de Australia, como el "escándalo deportivo del siglo".

VETO EN FRANCIA. El Gobierno francés, que hace una decena de días había señalado que el serbio Novak Djokovic podría participar en el torneo de Roland Garros aunque no estuviera vacunado, ha rectificado y avisa de que todos los que compitan tendrán que tener la pauta completa, igual que se exigirá al público y a los profesionales implicados.

La rectificación llegó de la mano de la ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, en la noche del domingo al lunes, horas después de que el Parlamento adoptara definitivamente el proyecto de ley que impondrá un certificado de vacunación para muchas actividades de la vida social, lo que incluye asistir a espectáculos deportivos.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Maracineanu constató que se ha adoptado ese certificado sanitario, de forma que "desde que se promulgue la ley, será obligatorio para entrar en los espacios ya sometidos al pasaporte sanitario (estadios, teatros o salones) para el conjunto de los espectadores, de los practicantes, de los profesionales, franceses o extranjeros".

La ministra aprovechó para agradecer al movimiento deportivo su acción de "convicción de los últimos y pocos no vacunados" e insistió en que unos y otros tienen ahora intención de trabajar juntos para "preservar las competiciones" y promover el pasaporte de vacunación "a nivel internacional".

Había sido la misma Maracineanu la que el pasado 7 de enero, en pleno contencioso político y judicial en Australia por la presencia de Djokovic pese a su negativa a vacunarse, había señalado que el serbio sí podría participar en Roland Garros, programado entre finales de mayo y comienzos de junio.

La responsable francesa de Deportes argumentó entonces que Francia aplicaría una excepción a la obligación del certificado de vacunación a los deportistas en las competiciones internacionales, de forma que no se les aplicaría la nueva normativa francesa y podrían competir incluso sin estar inmunizados.

ESPAÑA, CON AUSTRALIA. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha respaldado la decisión de las autoridades australianas de expulsar al tenista serbio Novak Djokovic de Australia al no estar vacunado y ha afirmado que "han hecho lo que debían: vencer al negacionismo".



En una entrevista en La Sexta, la ministra ha contrapuesto los valores que imprime el tenista español Rafael Nadal a la postura de Djokovic que "no los tiene" y ha dicho que con la expulsión del tenista serbio las administraciones han vencido al "negacionismo de las vacunas para poner en valor la solidaridad".



"El deporte también son valores", ha incidido toda vez que Djokovic ha aterrizado ya en Belgrado tras perder una batalla legal por no estar vacunado.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le abrió la puerta del Mutua Madrid Open al serbio: "Sería un gran reclamo para el torneo".