El capitán del Newcastle se ve envuelto en un altercado violento

La policía británica informó este martes de que investiga un altercado violento en el que Jamaal Lascelles, capitán del club Newcastle, se vio supuestamente implicado en el centro de esta ciudad del noreste de Inglaterra.

La Policía de Northumbria, norte inglés, ha indicado que recibió el aviso en la madrugada del domingo 20 de agosto. "Los agentes acudieron (al sitio), pero se cree que los implicados ya habían abandonado el lugar antes de que llegaran", señalaron las fuerzas del orden a la cadena BBC.

Police are investigating a city-centre brawl involving Newcastle captain Jamaal Lascelles in which it is claimed a gang of men ‘threatened to shoot’ the player and his brother.#NUFC | @CraigHope_DM pic.twitter.com/cvm2ER4osP