Santiago Cañizares, exportero del Celta, Valencia, Real Madrid y de la selección española, considera una "tremenda injusticia" la ausencia de Iago Aspas en la convocatoria del seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez.

"A mí me parece el mejor delantero español que tenemos, podéis elegir el nombre que queráis pero Iago tiene que estar por delante de los demás", valoró el comentarista deportivo en su canal de YouTube.

Cañizares entiende que en España no hay "ningún futbolista" que tenga "la personalidad, el gol, el liderazgo, las ganas, la complicidad siempre en cuanto al fútbol y el compromiso" del delantero del Celta de Vigo.

"Si sumamos todos esos factores, la nota media de Iago Aspas supera a todos los demás", subrayó Cañizares, para quien el delantero gallego "nunca defrauda a nadie" independientemente de su estado de forma.

"Siempre es un jugador trascendental, por eso cada vez su ausencia es más notable. Ya empezamos a no hablar de Iago Aspas porque parece que no está en los planes de Luis Enrique, y eso a mí me parece una tremenda injusticia", criticó el exportero.

En este sentido, admitió que le gusta "mucho" la convocatoria del técnico asturiano, pero insistió en que con Aspas "no se está siendo justo" porque es un jugador "no sólo para ir a la selección sino para liderar el frente de ataque del equipo".