El calvario de Nike por culpa de una zapatilla rota

Sólo fue una zapatilla rota, pero no iba en un pie cualquiera. La gran estrella del baloncesto universitario de EE UU Zion Williamson sufrió una lesión en su rodilla tras una espectacular rotura de la suela de su zapatilla derecha, lo que puso este jueves a Nike contra las cuerdas en Wall Street.

¿Son fiables o no las zapatillas de baloncesto de Nike? Eso se debió preguntar el jugador de la Universidad de Duke, pendiente de dar el salto a la NBA el año que viene, tras tener que dejar el importante partido contra Carolina del Norte, celebrado la noche de este miércoles, cuando sólo llevaba 33 segundos en pista.

Tenía como testigo nada menos que al expresidente Barack Obama, al que en unas imágenes publicadas por Twitter se le pudo apreciar diciendo, sentado tras el entrenador y señalando a la zapatilla,: "¡Está rota!".

Obama was all over it. "His shoe broke" .



In what was possibly the most controversial shoe blow out of all time. Nike shares down 1.11% at the close of trade the following day. #ZionWilliamson #Duke #Nike pic.twitter.com/SIkjOTr8Lp