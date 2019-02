Unai Bustinza, defensa central del Leganés, aseguró que el técnico del Betis Quique Setién, estaba "arrepentido" de las declaraciones que realizó tras la derrota encajada en el estadio de Butarque (3-0), en las que este cuestionaba el estilo de juego de los blanquiazules.

"Sabemos que está arrepentido, que cree que quizá no se entendieron bien sus palabras, que no pudo expresarse como habría querido. Vamos a dejarlo ahí. Es fútbol. Vamos a disfrutar de haber ganado y a no distraernos", dijo durante una firma de autógrafos en el centro comercial Sambil Outlet junto a su compañero Juanfran Moreno.

"Más allá de lo que pasó después del partido no he seguido cómo ha transcurrido todo el tema. No le quiero dar más importancia. Son declaraciones que para la prensa vienen bien pero para nosotros no. Nosotros sólo debemos mirar a la Real", señaló también.