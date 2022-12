El Burela FSF recibe al FSF Móstoles tras sufrir la primera derrota en Liga

El Burela Fútbol Sala recibe este sábado, a las 18.30 horas, en el pabellón Vista Alegre, al FSF Móstoles, en un partido de la undécima jornada de la Liga de Primera División femenina. El conjunto local aterriza en el duelo tras perder los primeros puntos de la temporada ante el Futsi Atlético en el clásico, donde perdió por 4-3 en tirras madrileñas.

En lo estrictamente deportivo, Julio Delgado no podrá contar con casi toda seguridad con Dany, ya que la jugadora brasileña arrastra un proceso gripal en los últimos días que le ha impedido entrenar. Es por ello que a no ser que tenga una sorprendente recuperación, no podrá jugar, lo que dará previsiblemente más minutos a Patri, la otra pívot del equipo.

Un encuentro donde se miden a un equipo que está en la zona media de la clasificación, con 12 puntos, cuatro partidos ganados y seis perdidos. Eso sí, llega tras vencer por 7-2 al Marín en un duelo directo, por lo que vendrán con la moral alta. A priori, el conjunto mariñano es favorito, y además tiene que defender su segunda plaza, en la que ahora está empatado con el Poio, que juega en el campo del Ourense Envialia en un derbi irmandiño. Por su parte, el Futsi visita la cancha de Clínica Vasco Visitelche, que es último.

Sobre el encuentro, la portera Caridad comenta que "el Móstoles llegará crecido tras la última victoria ante el Marín tras varias derrotas, y creo que van a venir a por todas, a por los tres puntos en Vista Alegre", afirma.

Creo que ellas llegarán crecidas tras su última victoria ante el Marín

Sobre el CB Burela, Caridad habla del último encuentro con la derrota ante el Futsi "pero a pesar de que el resultado no fue positivo, no nos va a afectar, además sacamos cosas positivas", dice. "Competimos bien, y este sábado, como siempre, vamos a ir a por los tres puntos", subraya.

Sobre el encuentro, piensa que "va a ser muy disputado, ellas no nos lo van a poner fácil, y creo que el partido se puede decidir en pequeños detalles", afirma. Por último, quiso hacer un llamamiento a la afición. "Esperemos que Vista Alegre luzca y suene como siempre porque nos sentimos muy arropadas", concluye.

Va a ser un partido muy disputado, ellas no nos lo van a poner fácil y creo que se decidirá en pequeños detalles

Vista Alegre será el escenario de un partido que tiene un cariz especial ya que estará dedicado al 25N, el Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la mujer en colaboración con la Consellería de Igualdade de la Xunta de Galicia en su campaña ‘Non a violencia de xénero’.

De hecho, se ha hecho un cartel para dedicarle a este partido que lo presentaron el presidente del club, Manuel Blanco Fanego, junto con la jugadora Antía, como se puede ver en la imagen. Además, habrá un acto previo en el partido donde las jugadoras del primer equipo del Burela FS saldrán a mitad de pista junto con el presidente con una pancarta en la que se podrá leer ‘por la lucha, por la tolerancia, igualdad y no violencia de género en el deporte y en la vida’. Un encuentro con mensaje en una acción al que todas las temporadas se une el Burela FS, un club muy sensible a estas acciones.