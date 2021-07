Braydon Hobbs ve como "un reto" jugar con el Obradoiro

El base estadounidense Braydon Hobbs, primer fichaje del Obradoiro para la temporada 2021-2022, asume que jugar en la liga ACB con el conjunto compostelano supondrá para el "un reto" tras su paso por el baloncesto alemán, donde defendió las camisetas de Nürenberg, Giessen 46ers, Ratiopharm Ulm, FC Bayern Munich y Oldenburg.

"La Liga ACB es una de las más respetadas de Europa y me encanta el estilo de juego que hay aquí. Estoy muy emocionado por empezar ya mi primera experiencia en esta Liga. Cada partido será extremadamente difícil, pero espero con muchas ganas este reto", explicó Hobbs.

"Creo que podré aportar mi liderazgo al Obradoiro. También puedo contribuir con mi juego, involucrando a todos mis compañeros. Creo que el equipo me puede ayudar a entender mejor esta Liga y los entresijos del baloncesto español", apuntó.

El estadounidense, que firma por dos años, se decidió por la oferta del club gallego porque "escuché grandes cosas" y tuvo muy buenas referencias de Andi Obst, ex jugador obradoirista: "Hablé con él sobre su etapa en Santiago y me explicó qué puedo esperar y qué me encontraré. Andi disfrutó muchísimo en Santiago y estoy deseando llegar y conocer todo. También tuve la oportunidad de charlar con Moncho y me habló de la filosofía del club".