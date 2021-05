Borja Jiménez entrenará al Deportivo y Rubén de la Barrera se despide

El Deportivo ha anunciado este miércoles la contratación del técnico abulense Borja Jiménez, que dirigirá al equipo las dos próximas temporadas con el objetivo de subirlo a LaLiga SmartBank.

El nuevo preparador blanquiazul, que tiene 36 años, cuenta en su palmarés con dos ascensos a Segunda División, uno con el Mirandés y otro con el Cartagena.

Jiménez inició su carrera en el Real Valladolid B en la campaña 2015-16, en la que dirigió 27 partidos al filial pucelano, las dos temporadas siguientes entrenó al Izarra y el Rápido de Bouzas respectivamente y su trayectoria en este equipo vigués le llevó al Mirandés, con el que ascendió.

Al conjunto burgalés le llevó a la categoría de plata y también al Cartagena, su siguiente equipo en el fútbol español, con el que debutó en el fútbol profesional. Además, dirigió al Asteras Tripoli en la Primera División de Grecia.

El Deportivo explica que Borja Jiménez inicia ahora, de la mano de la secretaría técnica del club, la planificación de la temporada 2021-22. Junto a él, llegarán Álex Martínez López (Barcelona, 3 de abril de 1973) como segundo entrenador y Luis Rodríguez Fandiño (A Coruña, 22 de enero de 1978), preparador físico del Fabril esta temporada.

De la Barrera: "Salgo del Deportivo bien orgulloso"

El nuevo cuerpo técnico sustituye al que encabezó en los últimos meses Rubén de la Barrera, que era la primera opción para el banquillo del Deportivo hasta que sus flirteos con la UD Las Palmas llevaron al club gallego a romper la propuesta de continuidad.



El coruñés cerró su etapa en el equipo de su ciudad "orgulloso" de su paso por la entidad blanquiazul, con la que no pudo lograr el ascenso al fútbol profesional. El técnico publicó una carta en sus redes sociales en la que no hace mención a los motivos que dieron al traste con su continuidad en el Deportivo.



"La vida puede ser maravillosa, de hecho, a mí me brindó la oportunidad de dirigir al club de mis amores en mi ciudad del alma. Fueron meses intensos y frenéticos, en dónde se volcó todo aquello que uno es: pasión, energía, trabajo y un compromiso con el que esperaba poder aportar un 0,1% al presente y futuro de mi club", indica De la Barrera.



El ya expreparador blanquiazul muestra su "agradecimiento infinito a todas y cada una de las personas que permitieron" su "llegada" al club y la que le "han acompañado durante este viaje maravilloso". Se acuerda de su cuerpo técnico y "demás personal del club", y, de "manera especial", "al conjunto de personas y futbolistas" a la que ha dirigido.



"Un vestuario comprometido, responsabilizado, compañero y facilitador, que me brindó la posibilidad de sentirme algo más que su entrenador. Salgo del club bien orgulloso. Las cuatro paredes son conocedoras de todas esas horas invertidas, de todo ese esfuerzo expresado en esas maratonianas jornadas de trabajo, de toda la honestidad (con mayúsculas) con la que he intentado convivir", asegura.



De la Barrera indica que "a partir de este momento" vuelve "a formar parte" de lo "más importante" del Deportivo, "su masa, su gente, su alma", palabras escribe en mayúsculas.



"Por último, desearle la mejor de las suertes al nuevo cuerpo técnico. Seguro que ya son conscientes del inmenso sentimiento que supone trabajar para el Dépor. Os deseo todo lo mejor", escribe De la Barrera, que cierra su texto con un "forza Dépor".