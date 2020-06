El futbolista Borja Iglesias ha sido uno de los nombres del día en el mundo del deporte tras presentarse en el entrenamiento de su equipo, el Real Betis Balompié, con las uñas pintadas de negro como mensaje contra el racismo en el contexto social de protestas masivas surgido tras la muerte de George Floyd a manos de la Policía.

El propio jugador santiagués publicó en su cuenta de Twitter una imagen como muestra de su simbólico acto y, lejos de encontrar un apoyo unánime entre los usuarios de esta red social –como cabría esperar–, recibió algunos tuits homófobos como contestación.

Un, presunto, aficionado del Betis se extraña mucho de esta imagen de Borja pic.twitter.com/yjEL5N4WQz — Raul Granado (@Raul_GranadoOCR) June 3, 2020

Y claro llegan las respuestas... pic.twitter.com/ypCc0mWRD7 — Raul Granado (@Raul_GranadoOCR) June 3, 2020

Y más de este estilo... pic.twitter.com/pDxFTRQSaX — Raul Granado (@Raul_GranadoOCR) June 3, 2020

Uno de ellos, en el que se podía leer "Qué cojones es esto", motivó la respuesta directa y clara de Iglesias: "Te lo explico yo, que no hay problema. Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra la homofobia. Además tengo que admitirte que me gustan".

Además tengo que admitirte que me gustan. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) June 3, 2020

Como no podía ser de otra manera, la gran mayoría de usuarios de Twitter no solo aplaudió la decisión de Borja Iglesias de pintarse las uñas, sino también –y con más vehemencia si cabe– la lección posterior que dio con este último mensaje.