Borja Garcés, del Leganés, se va a una boda sin permiso e indigna a su entrenador

Asier Garitano, entrenador del Leganés, habló tras la derrota por 1-2 contra el Tenerife de la situación del delantero Borja Garcés, quien no entró en la convocatoria para ese enfrentamiento después acudir a una boda sin su permiso.

"Hace dos días me pide permiso para asistir a una boda hoy. No se lo doy. Creo que vuelve a pedírselo al club y que se le dice que no puede ser. Y, sin permiso, este sábado no viene y se va a una boda a Melilla. A mi eso me parece una aberración, una auténtica barbaridad. Mientras yo esté aquí, sé lo que voy a hacer", dijo.

"No se lo voy a consentir absolutamente a ninguno. Sea un jugador querido por mi o que yo no quería. No acepto esas situaciones absolutamente de nadie. Estemos como estemos y pase lo que pase ese chico ahora mismo, y mientras yo esté en este equipo, no volverá a vestir la camiseta del club", indicó.

Preguntado por la reacción del vestuario al conocerse la noticia, comentó ante los medios: "Se ha quedado esta mañana... imagínate. Es una cosa que yo no la había visto nunca. Yo sé lo que voy a hacer yo y ya está".

"El respeto lo tengo, absolutamente de todo el mundo. Además la situación de Borja no es una falta de respeto al entrenador, es una falta de respeto a todo el mundo. A mi, a los jugadores, al club, a la ciudad... a todos", manifestó también al tiempo que aseguró no saber si podría romperse la cesión del futbolista, quien pertenece al Atlético de Madrid, por un caso como este.

Un "buen hijo"

La familia de Borja Garcés apuntó este domingo que el delantero melillense ha actuado como debe hacerlo un "buen hijo", que "es estar junto a los suyos", que en este caso "es acompañar a un hermano" en la ceremonia religiosa de su boda, y que en ningún caso acudió a una fiesta.

El entorno de la familia de Borja Garcés se muestra muy tranquilo por lo sucedido y por el fuerte compromiso familiar del jugador con sus hermanos y sus padres.

"Ha actuado bien, ya que sólo ha venido para asistir a la ceremonia religiosa de la boda de su hermano y no a la fiesta", han comentado desde la familia de Borja Garcés.

En este sentido, los familiares aseguran que nada más terminar el acto religioso, Borja García se dirigió rápidamente al aeropuerto "para volver a Madrid y poder estar presente en el partido del Leganés ante el Tenerife".

"El avión salió a las 14.30 horas desde Melilla, a las 16.00 ya estaba en Madrid y el partido se disputaba a las 21.00 horas. ¿Qué es lo que ha hecho mal Borja?, nada. Además, antes de embarcar le comunicaron que no estaba convocado. Ha actuado como un gran profesional y un gran hermano. No ha venido a ninguna fiesta, que quede bien claro", afirman sus allegados.