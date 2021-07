Biles: "El apoyo recibido me demuestra que soy más que mis resultados"

La gimnasta estadounidense Simone Biles ha agradecido el cariño recibido desde que anunció su retirada de, hasta ahora, dos finales de los Juegos de Tokio, que la ha hecho comprender que su persona es más que sus resultados.

the outpouring love & support I’ve received has made me realize I’m more than my accomplishments and gymnastics which I never truly believed before. 🤍