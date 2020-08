Bartomeu estaría dispuesto a dimitir a cambio de que Messi se quede

está dispuesto a dar un paso al lado si el problema para quesiga vistiendo la camiseta azulgrana es él, según avanzó TV3 y pudo confirmar EFE con fuentes del entorno del presidente del Barcelona."Si el problema soy yo, me voy", dijo a su entorno próximo Bartomeu después de que el jugador argentino no haya dado vuelta atrás en su deseo de irse dos días más tarde de haber enviado al club azulgrana el burofax en el cual anunciaba sus intenciones.La condición que pone Bartomeu es que Messi diga públicamente que el problema para que siga en eles la continuidad del actual presidente.La dimisión de Bartomeu, de todas maneras, no supondría la de su junta directiva. Así, cogería el relevo en el mando del Barcelona el vicepresidente primero,, hasta el 30 de junio de 2021 y las elecciones seguirían previstas para el primer partido en eldespués del 15 de marzo.Esto permitiría a la actual junta directiva seguir siendo la encargada de cerrar las cuentas de su mandato y evitar una posible acción de responsabilidad por parte de la siguiente junta que se hiciera cargo del club.En el burofax, Messi pidió salir gratis de la entidad azulgrana haciendo referencia a unaque tiene a final de temporada desde que renovó su contrato en 2017.Aunque esta especifica que el día límite para utilizarla es el 10 de junio, el argentino entiende que el hecho de que la temporada haya concluido en agosto a causa del coronavirus convierte este año en particular.De momento, el jugador argentino tiene previsto presentarse a lasque los miembros de la primera plantilla del Barcelona tendrán que pasar el domingo antes de empezar los entrenamientos de la nueva temporada el lunes.