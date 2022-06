Gareth Bale se despide del Real Madrid tras vivir "una experiencia increíble"

El galés Gareth Bale ha publicado una carta de despedida del Real Madrid en la que asegura que ha vivido desde su llegada "una experiencia increíble" que "jamás" olvidará.

Bale, que fichó por el Real Madrid el 1 de septiembre de 2013, pone así fin a una larga etapa futbolística marcada por su protagonismo en finales de Liga de Campeones y de Copa del Rey, así como por sus lesiones constantes y unas últimas campañas sin apenas protagonismo en el césped.

El capitán de la selección de País de Gales envía un agradecimiento a todos los compañeros de equipo que ha tenido, entrenadores, trabajadores del club y a la afición que le ha "apoyado durante todo este tiempo".

"Llegué aquí hace 9 años como un joven que quería hacer realidad mi sueño de jugar en el Real Madrid. Vestir la gloriosa equipación blanca, llevar el escudo en el pecho, jugar en el Santiago Bernabéu, ganar títulos y ser parte de lo que es tan famoso y alcanzable por tan solo unos pocos, ganar la Champions League", afirma.

