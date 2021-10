La due diligence (auditoría) encargada por la nueva cúpula del FC Barcelona a Deloitte revela descontrol e improvisación en la gestión del día a día del club y de la política de fichajes en la etapa de Josep Maria Bartomeu, cuya gestión disparó la masa salarial un 61% en tres años y dejó una deuda de 1.350 millones hasta marzo, incluyendo los compromisos futuros.

El director general del club, Ferran Reverter, ha explicado este martes, en la presentación de esta due diligence en el Auditorio 1899 del Camp Nou que, en paralelo a esta auditoría, el club ha encargado un informe forensic (una investigación a fondo del funcionamiento del club), que debería estar listo en los próximos "días o semanas".

Estas son las principales acciones impulsadas a lo largo de estos últimos meses por la nueva Junta Directiva para resolver la actual situación económica del Club pic.twitter.com/anBfhHgHkm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 6, 2021

Esta investigación se centra en tres áreas: el Espai Barça, intermediarios y proveedores. "Cuando acabe el forensic, el Barça decidirá cuál es la mejor manera de proceder, si una acción de responsabilidad o corresponden otro tipo de acciones judiciales. Lo decidiremos. Ahora sería precipitado", ha apuntado Reverter.

La auditoría pone de manifiesto graves deficiencias de gestión por parte de la anterior Junta Directiva, en cuyo mandato se incrementó, en tres años, un 61% la masa salarial (pasando de 471 a 759 millones de euros), un 56% los gastos de gestión y un 600% los costes financieros.

La anterior Junta firmó a un jugador un salario de 9 millones en su primera temporada, que luego saltaba hasta los 19 millones en la segunda y a los 28 millones en la tercera

Reverter ha subrayado que la nueva Junta Directiva, encabezada por Joan Laporta, se encontró al tomar las riendas un club una gestión "nefasta e improvisada" de la junta anterior, que dejó la entidad "con un patrimonio negativo y en situación de quiebra contable, con un flujo de caja operativo nulo y con dificultad para pagar incluso las nóminas".

La auditoría encargada constata que los fichajes se realizaron a precios elevados e incluyendo cláusulas que dispararon los costes salariales, como primas por fin de contratos. Y Reverter ha apuntado que, de no haber actuado, la masa salarial en la temporada 2021-22 habría ascendido a 835 millones, un 108% de los ingresos recurrentes.

En esta línea, el análisis también ha hallado gastos de intermediación relevantes y poco habituales en años anteriores, como comisiones en operaciones de compraventa de jugadores "de entre el 20 y el 30% por ciento", frente al 5% habitual.

Sin citar nombres de futbolistas, ha dicho que la anterior Junta firmó a un jugador un salario de 9 millones en su primera temporada, que luego saltaba hasta los 19 millones en la segunda y a los 28 millones en la tercera.

En cuanto a la deuda financiera del club, se incrementó en 514 millones en tres años, al pasar de los 159 millones adeudados en junio de 2018 a los 673 acumulados en marzo de 2021

La auditoría analiza la gestión del club durante las temporadas 2018-19, 2019-20 y los nueves meses de la 2020-21 hasta el 31 de marzo, cuando tomó posesión la nueva Junta Directiva de Laporta.

La due diligence también aflora prácticas como el borrado de correos de empleados del club 90 días después de que dejaran la entidad, y denuncia que en muchas ocasiones los directivos no usaban los ordenadores del club o bien que redireccionaban los correos recibidos en sus cuentas oficiales de correo de club a cuentas de correo particular. Eso ha hecho aún "más difícil" conocer "el funcionamiento del día a día de la entidad", ha apuntado Reverter.

Falta de inversiones en instalaciones deportivas, de controles internos en el club o bien infravaloración del coste de proyectos como el Espai Barça, estimado inicialmente en unos 600 millones de euros y que podría acabar costando más del doble, son otras de las denuncias de la herencia recibida por el actual equipo directivo a partir de los datos de la auditoría.

Al respecto, Reverter anunció que el club propondrá en la Asamblea de Compromisarios del 17 de octubre "una propuesta de financiación del Espai Barça de 1.500 millones de euros": "El Espai Barça está muy mal dimensionado en importe y tiempo. Se hablaba de 600 millones de precio total cuando el precio medio de los estadios que se están haciendo en Europa es de 900. Por lo tanto, el Espai Barça no puede costar 600".

La deuda total del FC Barcelona, incluyendo otros compromisos y pasivos diversos, alcanza los 1.350 millones de euros

En cuanto a la deuda financiera del club, se incrementó en 514 millones en tres años, al pasar de los 159 millones adeudados en junio de 2018 a los 673 acumulados en marzo de 2021.

La deuda total de la entidad, incluyendo otros compromisos y pasivos diversos, alcanza los 1.350 millones de euros, tal como ya avanzó el presidente Joan Laporta hace unos meses.

Y es que a la deuda financiera se debe añadir los aplazamientos de salarios de jugadores, cifrados en 389 millones, los litigios en curso por riesgo probable, que suman 91 millones (el club acumula litigios con riesgo posible o remoto por otros 321 millones), compromisos relacionados con el Espai Barça por 56 millones o bien ingresos anticipados por una parte de los derechos audiovisuales de la próxima temporada por 79 millones.

Asimismo, Reverter ha denunciado que el Camp Nou tenía problemas estructurales (más de 900 patologías pendientes de solucionar) que han obligado a invertir 1,8 millones de euros.

"Aun sin la pandemia, el Barça habría perdido 390 millones la temporada pasada", reveló Reverter

Y ha precisado que, en la situación en la que se encontraba, el estadio no habría podido abrir sus puertas si se hubieran levantado antes las restricciones por la pandemia. "Para actualizar totalmente el estadio deberemos gastar 23 millones", precisó el máximo ejecutivo de la entidad azulgrana.

Por otra parte, Reverter ha confirmado que el club prevé cerrar la temporada 2021-2022 con 5 millones de beneficios, y que el ejercicio 2020-2021 se cerró con 481 millones de pérdidas a causa de haber ingresado 631 millones y haber tenido unos gastos de 1.136 millones.

En este sentido, el director general del FC Barcelona ha explicado que las pérdidas del curso pasado por el impacto del covid, según los criterios de LaLiga, se cifra en 91 millones.

"Por tanto, aun sin la pandemia, el Barça habría perdido 390 millones la temporada pasada", ha concluido Ferran Reverter.

El Barça, en disposición de fichar "un crack o dos"

El FC Barcelona estima que con su actual plan de viabilidad y su plan estratégico necesitará al menos cinco años para "balancear sus números deficitarios", según los cálculos del director general del club, Ferran Reverter.

Así lo ha explicado en un encuentro con periodistas, en el que ha precisado, no obstante, que ello no implica que el club "no pueda fichar (jugadores) ni tener un equipo competitivo".

Reverter ha asegurado que si el Barça sigue haciendo los deberes y reduciendo la masa salarial "podrá fichar a un crack o dos" en las próximas temporadas.

"La gran ventaja que tenemos es que no necesitamos fichar a 10 o 15 jugadores", ha asegurado en relación al potencial de jugadores salidos de la Masia, la cantera del club.

Por otra parte, ha ratificado que el presupuesto del club para la la temporada 2021-2022 prevé al cierre del ejercicio con unos beneficios de 5 millones de euros.

Para cumplir estas previsiones, Reverter ha dicho que hay que seguir rebajando la masa salarial, pues lo ideal sería que fuera el 55% en relación a los ingresos, pero que el objetivo es situarla en un 61% el año que viene. Y también lograr que el estadio abra su aforo al completo y una buena gestión de jugadores cuando comience el mercado.

Con todo, el máximo ejecutivo de la entidad azulgrana ha subrayado que ya esta temporada el club prevé rebajar su deuda, y ha añadido que estos 1.350 millones de euros de pasivo que se alcanzaron en marzo, incluyendo compromisos futuros, son "el máximo" de deuda que tendrá.

De hecho, el club prevé que la deuda bancaria comience a reducirse en un plazo de dos años, en cuanto acabe el período de carencia pactado.

Cabe recordar que el Barça ha obtenido de Goldman Sachs un crédito de 595 millones a 10 años con un interés del 1,98%. Y Reverter ha querido destacar las condiciones financieras tan ventajosas para la entidad.

"Esta junta tiene un plan que los inversores nos han comprado, un plan que tiene mucha credibilidad y que quiere hacer que el FC Barcelona siga siendo el mejor club del mundo", ha subrayado.

Por eso, y pese a la mala imagen pública que ha admitido que puede generar el repaso de las presuntas irregularidades de la junta anterior, ha querido lanzar un mensaje de optimismo y confía en las iniciativas de futuro para recuperar los ingresos, como el Espai Barça, la monetización de "los más de 400 millones de fans que el club tienen en todo el planeta" o la entrada en negocios como los e-Sports.