Los audios de Florentino: el Real Madrid acusa a Abellán de intento de chantaje

La tercera entrega de los audios de Florentino Pérez difundidos por El Confidencial se centra este jueves en los ataques del presidente del Real Madrid a diversos medios de comunicación.

"Hay que ganar la batalla del Marca y de Televisión Española. Y con eso aislar, no a El País, que no se porta mal, sino a Relaño y De la Morena. El Rondo no va existir más. Si es por meses se lo cepilla enseguida. Si es por temporadas, habrá que esperar al verano. Luis Fernández es talibán madridista. Ya le quitó el contrato a Roberto Gómez, por poner un detalle. El Rondo no existirá más. Va a ser un programa madridista de Ferreras", dice Pérez en una de las grabaciones, que en estas ocasión datan de entre marzo de 2007 y octubre de 2012.

Por otra parte, el Real Madrid, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, se hizo eco de una información de El Transistor de Onda Cero en la que se acusa al periodista Abellán de intentar chantajear al vicepresidente blanco, al que le habría exigido 10 millones de euros para hacer desaparecer los audios.

El Transistor de Onda Cero revela que Abellán tuvo en 2011 una reunión con el vicepresidente del RM, Eduardo Fernández de Blas, en el restaurante Combarro, en la que le chantajeó pidiendo 10 millones de € para hacer desaparecer los audios grabados de manera ilícita y manipulada. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 15, 2021

A ver si me entero, el Vice-presidente del @realmadrid me acusa de una extorsión en 2011... hace 10 años.. ¿y nadie me denunció entonces? y el presidente mientras, utiliza la web del club y los socios en su provecho personal.. Ya casi sois como la Junta de Calderón... o peor.. — jose antonio abellan (@jaabellan) July 15, 2021

DEFENDIDO POR UN GALLEGO. El despacho del penalista gallego Gonzalo Rodríguez Mourullo llevará la defensa de Florentino Pérez en el caso de los audios. toda la documentación necesaria para presentar una demanda contra el periodista José Antonio Abellán y elconfidencial.com en defensa del honor, la intimidad y su propia imagen por el caso audios, grabaciones realizadas hace quince años cuando no era ya presidente del club.

Según pudo saber Efe, el despacho de Gonzalo Rodríguez Mourullo analizará las grabaciones difundidas en las últimas horas donde el presidente habla sobre Raúl González, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, José Mourinho o Vicente del Bosque, entre otros.

Sobre el delantero portugués, El Confidencial publicó el miércoles unas grabaciones en las que el presidente del Real Madrid aseguró en octubre de 2012, que "está loco, es un imbécil, un enfermo. Lo de este tío no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace". "Estos son dos anormales", dijo en referencia a Mourinho y Cristiano Ronaldo. "Estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante que le caen mal a todo el mundo".