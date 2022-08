Asier Martínez, campeón de Europa de 110 metros vallas... ¡por una milésima!

El español Asier Martínez se proclamó en el Estadio Olímpico de Múnich campeón de Europa de 110 metros vallas con una marca de 13.14 tras una carrera que se decidió por una milésima frente al francés Pascal Martinot-Lagarde.

El atleta navarro, de 22 años y recientemente medallista de bronce en el Mundial de Eugene (Estados Unidos), llegó directo a las semifinales exento de la ronda de clasificación por su condición de número uno del ránking europeo.

En la primera semifinal, Asier Martínez logró la victoria con un tiempo de 13.25, cinco centésimas menos que el francés Just Kwaou-Mathey. Tal fue su dominio en la carrera que en los últimos metros se permitió el lujo de mirar a su derecha y sonreír al corredor galo.

En la final, Asier Martínez, que tuvo un tiempo de reacción de 0.149, corrió por la calle cuatro y la rivalidad con Pascal Martinot-Lagarde llegó al punto que la carrera se decidió por una milésima, puesto que el tiempo de ambos fue de 13.14, siendo ese tiempo marca personal del español. El bronce fue para el también francés Just Kwaou Mathey.

Enrique Llopis no se quiso perder la fiesta de la final y, en la tercera semifinal, ganó la carrera parando el cronómetro en 13.30, haciendo su mejor marca personal y la tercera mejor de todos los participantes en Múnich.

Llopis no pudo pelear por las medallas. Al tocar una valla al comienzo de la carrera quedó relegado de los primeros puestos y acabó séptimo con 14.81.

Asier Martínez: "En Eugene era uno más; aquí la presión ha sido mayor"

Asier Martínez declaró que hace un mes, en el Mundial de Eugene (Estados Unidos), cuando ganó el bronce, en la final era "uno más", pero que en el Estadio Olímpico de Múnich, dónde se colgó la medalla de oro, "la presión era mucho mayor y gestionar esa sensación fue difícil".

"No se puede pedir más, estoy muy feliz. Ha sido una experiencia preciosa porque además estaba mi padre. Mi madre no pudo venir, pero sí lo hicieron todos mis amigos. Me he sentido en casa y estoy muy contento", dijo Asier Martínez, en la zona mixta del Estadio Olímpico de Múnich.

"Compartir este triunfo con mi ídolo, como es Martinot, es increíble. Sabía que iba a ser el gran rival, es el más perro viejo en estos campeonatos y él sí que corría en casa porque sabe gestionar estos momentos y así ha sido, que ha apretado mucho hasta el final", confesó.

Tras la medalla de bronce en Eugene y la superioridad que demostró en las semifinales en Múnich, Asier Martínez se convirtió en el principal favorito al oro, una circunstancia que le generó presión.

"Me he sentido muy bien aunque ha sido difícil gestionar la presión. El dorsal azul lo llevaba Sasha Zoya y por lo menos me he quitado ese punto de presión, aunque ha sido difícil gestionar esa sensación de tensión", manifestó.

"Yo sabía que era uno de los posibles favoritos y es difícil abstraerse de todo eso. No he acumulado mucha experiencia antes pero me ha ayudado mucho mi gente. En la final de Eugene era uno más. Aquí no, la presión era mucho mayor y eso ha condicionado todo", concluyó.