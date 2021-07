Quedan escasos días para que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 comiencen y aunque no habrá público, será un evento deportivo para la historia. Entre los miles de competidores que se darán cita en Japón este verano, habrá 21 gallegos que lucharán por dejar su nombre en lo más alto. La de este año será la representación más alta de la historia de los Juegos Olímpicos, por encima de los 18 de Barcelona o Sidney. Algunos con claras opciones de medalla y otros buscando dar la campanada. Estos son y así llegan los olímpicos gallegos:

ATLETISMO (800 M)

Adrián Ben

El atleta nacido en Viveiro hace solamente 22 años afronta sus primeros Juegos en uno de sus mejores momentos de forma. Tras superar una importante lesión que frustró gran parte de la temporada, Ben llega a Tokio con el título de campeón de España y su mejor marca de siempre. El lucense viene ascendiendo puestos en el ránking mundial y se espera que tenga muchas opciones de entrar en la final. Para el mediofondista "non existe nada máis grande que poder chegar a uns Xogos" y está preparado pese a ser consciente de la dificultad de su disciplina. "Os 800 metros son tan complicados que calquera pequeno detalle te pode eliminar xa ás primeiras de cambio" dijo.

ATLETISMO (TRIPLE SALTO)

Ana Peleteiro

También campeona de España y con marca personal al aire libre en la última competición nacional, Ana Peleteiro llega de dulce a los Juegos. Con un salto de 14,61 la ribeirense demuestra que puede ser competitiva en esta cita. Tras lograr la plata en el último europeo celebrado hace unos meses, Peleteiro irá a por todas aunque las medallas olímpicas siempre son un objetivo complicado.

ATLETISMO (LANZAMIENTO DE PESO)

Belén Toimil

La plusmarquista española tanto en pista cubierta como en aire libre afronta estos Juegos Olímpicos en una enorme progresión ascendente. Año a año Toimil se supera a si misma y se va acercando a la élite mundial. Seguramente aún no se posicione en la lucha por los puestos más altos de la clasificación, pero le servirá como toma de contacto. En vistas de su progresión y mejoría, Tokio aún le llega pronto y su nivel será mayor en futuras competiciones.

PIRAGÜISMO (K1 200)

Teresa Portela

Si hay una mujer a la que relacionar los Juegos Olímpicos tiene que ser Teresa Portela. La canguesa participará a sus 39 años en sus sextas olimpiadas, algo que ninguna española logró jamás. La palista llegará a la competición en la mejor forma posible dada su edad y las dificultades derivadas de la pandemia. Será complicado que logre luchar por las medallas, su papel seguramente sea el de competir y dar el máximo de sí misma.

PIRAGÜISMO (K1 200 Y K4 500)

Carlos Arévalo

El único gallego al que veremos competir en dos modalidades distintas será Carlos Arévalo. En individual, Arévalo competirá en la misma disciplina que Teresa Portela, tras conseguir la única plaza española. Arévalo derrotó a sus compañeros de equipo en la otra prueba en la que competirá: K4 500. La embarcación formada por Arévalo, Marcus Cooper, Saúl Craviotto y el también gallego Germade será una clara aspirante al oro.

PIRAGÜISMO (K4 500)

Rodrigo Germade

Como está dicho, el cangués Rodrigo Germade formará parte de la embarcación en el K4. Germade, con experiencia ya en los Juegos y con múltiples medallas en Europeos y Mundiales, llega en un gran momento para Tokio. La gran competidora para los españoles será Alemania, que ya se impuso en el Mundial de 2019.

PIRAGÜISMO (C1 200)

Antía Jácome

Otra pontevedresa estará en Tokio subida a una piragua. Antía Jácome fue la última en conseguir su billete para la cita olímpica tras imponerse en la última prueba selectiva. La mera clasificación de Jácome ya es meritoria, tiene tan solo 22 años y su entrenamiento está enfocado a la especialidad de C2, en la que no consiguió clasificarse. Su participación en los Juegos será una gran oportunidad de mostrarse y elevar su nivel competitivo.

REMO (LM2x)

Caetano Horta

Con tan solo 18 años el remero noiés estará en Tokio junto a su compañero de embarcación Manel Belasteguí. Pese a su corta edad, Horta lleva años compitiendo a gran nivel y logró clasificarse a los Juegos ganando la final B del Europeo. Existe una lógica dificultad en esta cita al enfrentarse con gente mucho más mayor y experimentada. Con todo, no se puede descartar un papel protagonista dada la igualdad que suele haber en su modalidad.

VELA (CLASE 470)

Nicolás Rodríguez

Otro de los que gozan de claras opciones de alzarse con el oro es Nicolás Rodríguez, junto a su compañero Jordi Xammar. La pareja ocupa el primer puesto en el ránking mundial de la categoría y eso los hace favoritos. Pese a tener medallas en europeos y mundiales, el vigués aún no tiene ningún oro en una gran competición y no hay lugar mejor para conseguirlo que Tokio.

VELA (CLASE 49er.FX)

Támara Echegoyen

La experimentada deportista ya sabe lo que es ganar un oro olímpico e irá con todo para lograr repetir esa posición en Tokio. Pese a que el oro de la ourensana fue en una modalidad de vela distinta, en 2016 ya logró un 4º puesto en esta disciplina. Junto a su compañera Paula Barceló, campeonas del mundo en 2020, son una de las parejas favoritas para lograr, como mínimo, una medalla.

VELA (CLASE 49ER)

Iago López

Igual que Echegoyen, Iago López parte como uno de los favoritos a las medallas en estos Juegos Olímpicos. Su plata en el último mundial junto a su compañero Diego Botín es motivo suficiente para ello. La pareja lleva ya muchos años trabajando juntos, fueron novenos en Río 2016, y cada año muestran un mayor nivel y compenetración.

BALONCESTO

Alberto Abalde

El jugador del Real Madrid logró pasar el corte y estará entre los 12 integrantes del combinado español que intentarán el oro olímpico. Abalde forma parte del núcleo joven de la selección, que aportará energía y viento fresco a los veteranos. Tras la consecución del último mundial y el nivel mostrado en los partidos de preparación existe optimismo sobre el papel que hará la selección. Eso sí, la competencia encabezada por el Dream Team de Estados Unidos será feroz.

BALONCESTO

Tamara Abalde

Alberto Abalde no estará solo en la cita olímpica, su hermana Tamara también estará defendiendo la camiseta de la Selección en Tokio. La mayor de los hermanos sabe lo que es jugar unos Juegos, puesto que compitió en los del 2008. La Selección viene cerrando un espectacular ciclo ganador en el que ya consiguió una medalla olímpica, plata en 2016.

BALONCESTO

Raquel Carrera

Otra jugadora gallega que estará con la Selección será la ourensana Raquel Carrera, que a sus 19 años ya sabe lo que es ser MVP en un gran partido o drafteada en la WNBA. La jugadora del Valencia Basket vivirá su primera gran experiencia internacional a nivel absoluto tras participar en múltiples competiciones en categorías inferiores. Será un plus su presencia en Tokio, tanto para el equipo como para ayudarla a que lidere las nuevas generaciones.

BALONMANO

Alicia Fernández

La jugadora de 28 años es una de las guerreras que irán a por todas a Tokio. Alicia Fernández, natural de Valdoviño, cuenta ya con más de 50 partidos con la Selección y tendrá un papel importante. El equipo aspira a todo, algo refrendado en los éxitos de la última década: subcampeonato del mundo en 2019, bronce en los Juegos del 2012 o el subcampeonato europeo del 2014.

BALONMANO

Rodrigo Corrales

Si las guerreras darán guerra en Tokio, los hispanos no serán menos. Uno de los pilares del combinado español es, sin lugar a duda, el portero cangués Rodrigo Corrales. A sus 29 años el jugador del MKB Veszprém húngaro está en un gran momento, siendo uno de los mejores porteros del mundo. Su nivel con España en el último mundial, en el que lograron el bronce, fue altísimo y se espera que en estos Juegos vuelvan a repetir ese gran papel.

SKATEBOARD (PARK)

Julia Benedetti

La más joven con diferencia es Julia Benedetti. A sus 16 años debutará en los Juegos, al igual que su disciplina. Por primera vez en la historia el skateboard será deporte olímpico y esta coruñesa logró su clasificación tras quedar entre las mejores en el circuito mundial. Benedetti ya fue campeona de España y sabe lo que es lograr una medalla en un torneo internacional tras su bronce en los Juegos Mundiales de Playa de Doha. En su disciplina competirá con otras 19 mujeres por llevarse una presea.

BOXEO (-91 KG)

Enmanuel Reyes

Un gallego de adopción también estará en la lucha por las medallas. Se trata de Emmanuel Reyes, nacido en La Habana y emigrado a A Coruña en busca de una oportunidad para competir. Ésta ya le ha llegado y el cubano estará en los Juegos. Reyes llega a Tokio después de grandes actuaciones, compitiendo dignamente contra los mejores de su peso, -91 KG. El boxeador es una de las esperanzas del boxeo español y estará en las quinielas para las medallas.

TRIATLÓN

Javier Gómez Noya

Uno de los grandes nombres de la historia del deporte gallego llega a esta competición con la intención de quedar en lo más alto. Cinco veces campeón mundial, cuatro veces de Europa, plata olímpica... Gómez Noya buscará agrandar su leyenda en Tokio tras perderse la anterior cita olímpica por una inoportuna lesión. A sus 38 años, el deportista será también el capitán del equipo español, que es uno de los más fuertes del mundo.

TIRO CON ARCO

Daniel Castro Barcala

El pontés Daniel Castro estará en Tokio tras ganar la plaza reservada para España en tiro con arco. Tras lograr un oro en el Mundial por grupos y una plata en el individual, la presión no será un problema en su primera experiencia olímpica. Castro se siente "preparado, contento e con moitas ganas de facelo igual de ben que todo este ano". El arquero es consciente de la dificultad de unos Juegos Olímpicos y solo espera "facer o meu traballo, dar o 100% no que depende a min". "Vou sen expectativas de medalla porque non depende solo de min senón dos rivais que compitan conmigo", reconoce Castro.

FÚTBOL

Iván Villar

El portero del RC Celta viaja a Tokio tras ser importante con el equipo vigués a lo largo de la temporada. Villar se había quedado fuera de la lista en un primer momento, pero entró en la convocatoria tras el positivo de Álex Rodríguez. A priori es el tercer portero del combinado nacional y solo entraría en acción en caso de lesión de un compañero. La selección olímpica española, plagada de jugadores de gran nivel, es una de las favoritas a llevarse el oro olímpico.