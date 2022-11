"Aquí todos le queremos"

El entrenador del Sporting de Portugal, Rubén Amorin, volvió a comentar la posibilidad de que Cristiano Ronaldo regrese al equipo en el que se formó y aseguró que "todos" en el club "le quieren". Lo hizo un día después de las polémicas declaraciones del futbolista portugués contra su actual club, el Manchester United, del que aseguró sentirse "traicionado", y contra su entrenador, Erik Ten Hag, del que dijo que no le tiene ningún respeto.

En la rueda de prensa posterior a la victoria de la formación verdiblanca ante el Famalicao en la Liga portuguesa (1-2), Amorim destacó, sin embargo, que es Cristiano "quien decidirá su futuro".

"Me han hecho esa pregunta mil veces. Ronaldo es jugador del Manchester United. Todo el mundo en el Sporting le queremos", dijo. Añadió que es Cristiano quien "dice que quiere hacer las cosas con tranquilidad para seguir su futuro. Él es quien decidirá su futuro".

EL UNITED, A LA ESPERA

El Manchester United está "considerando" su respuesta a las duras acusaciones de Cristiano Ronaldo y la dará a conocer "después de que se hayan esclarecido todos los hechos", aunque por ahora apuesta por centrarse en la "unidad". "El club considerará su respuesta después de que todos los hechos hayan sido establecidos" señaló el United en un breve comunicado.

Tras la victoria ante el Fulham a domicilio por 1-2 gracias a un gol en el último minuto, el Manchester United asegura que está centrado ahora en "preparar la segunda parte de la temporada y continuar el impulso, la fe y la unidad que se está creando entre jugadores, entrenador, equipo técnico y aficionados".

El astro luso, que se ha perdido los dos últimos partidos del United por enfermedad, habló de sus últimas semanas en el equipo, marcadas por la inestabilidad. Ronaldo atacó duramente a Erik Ten Hag, quien le castigó un partido sin jugar por marcharse antes de tiempo del encuentro contra el Tottenham y negarse a saltar al terreno de juego. "No le respeto, porque él no me ha respetado a mí", sentenció.

"Las verdades son para decirlas"

Las hermanas de Cristiano Ronaldo, Elma y Katia Aveiro, aseguraron este lunes que "las verdades son para decirlas". El "orgullo" de Elma Aveiro aseguró en su perfil de Instagram que "la gente sólo nos quiere cuando es conveniente. Ese es el mundo en el que se vive, por desgracia". "Otra entrevista desde el corazón. Siempre estaré orgulloso de ti, mi querido hermano", añadió Elma.



Entrenamiento bajo la 'tormenta' desatada

Cristiano Ronaldo se entrenó este lunes con la selección portuguesa en la Ciudad del Fútbol de Lisboa tras la polémica entrevista al periódico inglés The Sun.