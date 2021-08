Ana Peleteiro es leyenda

Ana Peleteiro ha tenido en Tokio el placer de haberse convertido en la tercera mujer española que gana una medalla olímpica en atletismo (bronce en triple salto) y el privilegio de haber asistido de cerca al récord mundial de su compañera de entrenamientos, la venezolana Yulimar Rojas (15,67).

Dos récords de España sucesivos (14,77 y 14,87) pusieron el broche al éxito redondo de la atleta gallega en los Juegos.

Su "sangre africana", como le gusta resaltar, pero sobre todo el gen competitivo que le ha transmitido su entrenador, Iván Pedroso, han hecho de ella una soberbia competidora, capaz de sacar lo mejor de sí misma en las grandes ocasiones, sin arrugarse ante nadie.

Se inició en el atletismo con 6 años en las escuelas de Ribeira, donde tuvieron ocasión de apreciar sus incipientes cualidades María José Martínez Patiño y Carlos Adán, dos destacados exatletas. Llegó a ser subcampeona gallega infantil de cross, pero pronto quedó de manifiesto que su futuro estaba en los saltos horizontales. En los ejercicios a pies juntos ganaba claramente a todas.

Después de su primera explosión, en los Mundiales júnior de Barcelona, Ana, deslumbrada por el éxito y su gancho mediático, se estancó en una travesía del desierto que duró casi cuatro años, hasta que conoció a Iván Pedroso.

Peleteiro ha recuperado la pegada que la llevó, con 16 años, a ser campeona mundial júnior con una marca de 14,17. Pedroso ha tenido buena parte de culpa en la curación.

CHICA ALMODÓVAR. Ana Peleteiro, la atleta que se hizo con el bronce en triple salto, ha recibido este domingo la felicitación de El Deseo, la productora de Pedro Almodóvar, y al salir en el set de grabación y con el mensaje "Felicidades campeona" de la familia de Madres Paralelas, última cinta del director manchego, son muchos los que se preguntan si será un cameo.

Sea como fuere, Peleteiro siempre defiende su máxima de hacer una única cosa bien, y al cien por cien, por lo que esta deportista de Ribeira (A Coruña), tan natural en su manera de expresarse, bien pudo haberle dicho al cineasta que debía esperar porque Tokio era lo primordial.

Con todo, siempre se define la gallega como una "artista" cada vez menos frustrada, pues son más los pinitos que hace, como su participación en el programa El Desafío o la presentación a dúo, con el comunicador Xosé Ramón Gayoso, de las campanadas de fin de año en la TVG.

Con razón siempre avisa de que llegará un momento en el que podrá plantearse dividir su tiempo. Pero eso todavía no ha ocurrido.

MADRINA. Por ahora, cuando saque horas, buscará Ana la manera de dedicar atención a Olympia, la hija del gimnasta lanzaroteño Ray Zapata, que en esta jornada se hizo con el segundo puesto en la final de suelo, en la que obtuvo 14,933 puntos, los mismos que el israelí Artem Dolgopyat, pero éste quedó por delante por presentar un ejercicio con mayor grado de dificultad.

Peleteiro es la madrina de la niña. La pequeña recordará este día, por su padre y por ella. Ana Peleteiro obtuvo el bronce en una final de triple salto donde se impuso su compañera de entrenamiento, la venezolana Yulimar Rojas, quien fijó un nuevo récord del mundo, 15,67 metros, en su último intento en el Estadio Olímpico de Tokio.

La atleta gallega logró por su parte batir por dos veces su propio récord nacional, primero con 14,77 en el segundo turno y luego con 14,87 en el quinto, y terminó celebrando el bronce junto a Rojas, la gran estrella. Más tarde, festejó de nuevo, con Zapata.

REFLOTA SU POLÉMICA CON ABASCAL. Ana Peleteiro se hizo viral en su día por sus críticas al líder de Vox, Santiago Abascal. El ultraderechista anunció una serie de actos en Galicia con la etiqueta #GaliciaEsVerde, a lo que la gallega respondió: "Mellor queda na casa. O único verde que ten Galicia son os montes".

Ana Peleteiro sobre Ray Zapata: "Me enteré de su medalla antes del calentamiento y eso me motivó. Aunque no lo dijéramos, soñábamos con ganar medalla aquí los dos. Es mi mejor amigo y vivir esto juntos es la leche". #Tokyo2020 pic.twitter.com/v3CIY9tKUg