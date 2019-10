La atleta gallega Ana Peleteiro, que finalizó este domingo sexta en la final de triple salto del Mundial de atletismo de Doha, afirmó que le quedaba "un sabor agridulce" por la posición, pero señaló que le motiva para el año próximo "estar cada vez más cerca del podio mundial". "Es un buen puesto, pero me queda un sabor agridulce. He intentado dar lo mejor, y no es que esté triste por el puesto, porque en el calentamiento las sensaciones eran bastante buenas, parecía que no sentía molestias, pero ya en competición me ha pasado factura el mes por el que he pasado", explicó.

La gallega, que había sido séptima hace dos años en Londres en su primera final mundialista, ganó en Doha una posición, al acabar sexta con 14,47 metros.

Peleteiro piensa que el hecho de ser una temporada tan larga ha podido pasarle factura. "Hay que aprender de todo, analizarlo todo y saber por donde tenemos que ir la temporada que viene. Este, el isquio me ha dado guerra, aunque hoy no me ha molestado, pero el pie sí".

"Me motiva de cara al año que viene, estar cada vez más cerca del podio mundial", subrayó. "Ha sido un muy buen año, en el que he aprendido muchísimo, me he conocido más de lo que me conocía", dijo la atleta al final de la competición.

Al hacer balance del año en que se ha proclamado campeona de Europa en pista cubierta, afirmó: "Además de mejorar mi marca, he transmitido mucho a la gente. Gracias a mi trabajo de todo el año más niños se apuntan al atletismo, y cuando te retires es con lo que la gente se queda". "No me importa retirarme con 20 medallas sino con un legado que haya dejado a la gente, que hayan aprendido algo de mí aunque sea una cosa pequeñita", concluyó.