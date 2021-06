Ana Peleteiro, campeona de España: "Sueño con ser campeona olímpica"

La gallega Ana Peleteiro, campeona de España de triple salto con una marca de 14,61 metros, récord de los campeonatos y su mejor registro al aire libre, reconoció que no sólo sueña con subir al podio en los Juegos de Tokio, sino con ser campeona olímpica.

"Este año estamos enfocados en llegar en plenitud a los Juegos. Ya llevo dos y no podía perder esta oportunidad. Tanto Iván (Pedroso, su entrenador) como yo estamos enfocando todas las energías hacia Tokio, me hace mucho ilusión estar allí", comentó la atleta gallega tras su victoria.

Con miras a los Juegos se mostró ambiciosa: "Siempre lo digo. Desde pequeña sueño con ser medallista olímpica. Es más, sueño con ser campeona olímpica, no voy a ser hipócrita. Sé como está Yulimar (Rojas, su compañera de entrenamientos venezolana doble campeona mundial), en un estado de forma increíble, pero también sé que nada en esta vida se regala, todo hay que lucharlo hasta el último momento, y allí estaré yo, luchando hasta la última bala para dar lo mejor de mí".

"Si doy lo mejor de mí y sale una competición como la de hoy, con buenas sensaciones y luchando hasta el último salto, que es lo que estamos entrenando todo el año, quiere decir mucho. Sé que estoy en buena forma, pero aún me queda la última notita", precisó.

Su marca ganadora de este domingo en los campeonatos de España la sitúan en el séptimo lugar del ránking mundial del año.

EL CAMPEONATO. Adel Mechaal recuperó el cetro de los 1.500 metros en los campeonatos de España al batir en el esprint, con una marca de 3:46.53, al granadino Ignacio Fontes y al salmantino -residente en Estados Unidos- Mario García Romo, y Esther Guerrero revalidó su corona con un ataque largo que relegó a su eterna rival, Marta Pérez, al segundo puesto.

Era el tercer título nacional al aire libre para Mechaal, en una final que echó en falta al campeón de las dos últimas ediciones, el sevillano Kevin López, y al burgalés Jesús Gómez, lesionados.

Después de dos giros a ritmo lento, el cambio de Adel Mechaal antes de penetrar en el último giro desató las hostilidades. Mario García se colocó a rebufo y en la recta surgió Fontes para discutirle la victoria al catalán, que resistió hasta la meta.

De vuelta al grupo de entrenamientos de Antonio Serrano, Mechaal, campeón en 2015 y 2017, había corrido este viernes su primer 1.500 desde los Mundiales de Doha 2019.

En la final femenina, Esther Guerrero, campeona los dos últimos años (en 2020, también de 800) y recién elegida mejor atleta española de 2020, revalidó título mediante un cambio sostenido a lo largo de los últimos 600 metros.

Guerrero sólo se movió en ese punto para tomar la cabeza. Marta Pérez y la canguesa Solange Pereira salieron a su estela y a partir de la curva la carrera se resolvió en un duelo que ya es un clásico: Guerrero venció con 4:22.82, seguida de la soriana (4:23.90) y de Solange (4:25.42).

ADRIÁN BEN. El gallego Adrián Ben, finalista en los últimos Mundiales, recuperó su mejor forma para conseguir su primer título de 800 en mano a mano con el plusmarquista español, Saúl Ordóñez.

A rebufo de Álvaro de Arriba, Ben cambió en la última curva y se fue incontenible en la recta para hacerse con la victoria en 1:47.07. Por detrás, Ordóñez, progresó hasta el segundo puesto (1:47.14) y Pablo Sánchez Valladares, que había tirado del grupo en la primera vuelta (53.92 en el 400) cerró el podio con 1:47.33.

De Arriba pinchó en los últimos metros y llegó cuarto (1:47.44), por delante del líder español del año, Javier Mirón (1:47.79), que tiene mínima olímpica junto a Ben. "El año pasado tuve una lesión de fémur que me impidió hacer la temporada a are libre, pero este hemos trabajado muy bien, y hoy, además, tenía una mano más ayudándome, mi entrenador Mariano (Castiñeira), que falleció el año pasado, y me gustaría dedicárselo, a él y a mi familia y amigos", afirmó Ben entre sollozos.

Ben es el único español con plaza olímpica segura en el 800. Los otros dos serán escogidos por el seleccionador, José Peiró. En Tokio lo tendrá claro: "Yo siempre que corro es para ganar. Hay veces que sale mejor y otras peor, pero no voy a ir a darme un paseo, sino a dar lo mejor, a representar a mi país".

La jiennense Natalia Romero controló la final femenina y con un primer giro en 59.36 abrió un hueco que descartó cualquier sorpresa. La andaluza ofreció una exhibición en solitario y, sin ninguna ayuda, ganó en 2:02.26, récord personal. Daniela García fue la mejor del resto, segunda con 2:05.51, y Marina Martínez tercera (2:05.87).

María Vicente, plusmarquista española de heptatlón con 20 años, arrebató el título de 200 a Jaël Bestue con su mejor marca de siempre: 23.03, récord de los campeonatos. Adelanta a Glory Alozie en el ránking español de todos los tiempos para situarse tercera, sólo por detrás de Sandra Myers (22.38) y Cristina Pérez (22.86).

"Sabía que estaba bien, porque he hecho marca personal en Arona y en Madrid. Pensaba que podía rebajarla aquí, pero no dos décimas. Estoy supercontenta y con muchísimas ganas de ir a Tokio e intentar volver a mejorarla allí contra las mejores del mundo", comentó la nueva campeona.

Bestue, que llegó emparejada con Vicente al comienzo de la recta, cedió en los últimos metros y acabó segunda con 23.23, igualmente récord personal, y Paula Sevilla llegó tercera con 23.59.

Ana Peleteiro, sin rivales de su talla en el triple, se anotó su quinto título con una marca esperanzadora de cara a los Juegos (14,61, su mejor salto al aire libre y séptima en el ránking mundial del año). La actual subcampeona europea bajo techo logró su mejor marca en el último salto. Su récord nacional absoluto es 14.73. La brasileña Nubia Soares fue segunda con 14,26, y la madrileña Patricia Sarrapio se alzó con la medalla de plata con 13,87.

Tampoco pasó apuros, pese a sus molestias en la espalda, el eibarrés Odei Jainaga para hacerse con su segundo título en jabalina. Un tiro de 79,54 metros le dio el triunfo frente a los hermanos Quijera. Manu logró la plata con 77,96 y Nico el bronce con 74,16. Jainaga sabrá la próxima semana si está clasificado para los Juegos de Tokio por ránking mundial.

En 5.000 metros, la asturiana Beatriz Álvarez derrotó en el esprint, con un tiempo de 16:46.13, a Lucía Rodríguez (16:48.19), a Celia Antón (16:48.57), que llegaron junto a ella al último cien, mientras que Maitane Melero llegó cuarta, unos metros después.

La final masculina de peso resultó muy emotiva. Se despedía uno de los grandes. El segundo puesto, por detrás del cántabro Carlos Tobalina, clausuró la carrera deportiva de Borja Vivas, el único lanzador español que ha obtenido una medalla en los campeonatos de Europa, en una trayectoria de 25 años.

Tobalina se impuso con un lanzamiento de 19,89. Vivas se vació en el último esfuerzo para alcanzar los 18,95, y, emocionado, se retiró saludando a jueces y compañeros.