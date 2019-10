Adrián Ben e Ana Peleteiro lucirán o "non" á violencia de xénero nas súas camisetas

Os atletas galegos Ana Peleteiro e Adrián Ben lucirán un 'non' á violencia de xénero en camisetas que se enmarcan en campañas da Xunta de prevención e sensibilización contra esta secuela.

Ambos, xunto ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, formalizaron este venres os contratos de patrocinio para a súa participación nestas campañas.

Pola súa banda, Feijóo agradeceulles o "compromiso", polo "enorme calado" que ten a súa "mensaxe", tendo en conta que son os "dous grandes atletas" galegos "a nivel mundial", o "cartón de presentación" da comunidade neste ámbito e dous "referentes sociais".

Así mesmo, erixiu a Galicia en "unha terra libre de machismos", a pesar de que crimes como o recentemente vivido en Valga (Pontevedra) xeran "tristeza" e "vergoña".

O ATLETISMO, "SUPER IGUALITARIO". Na súa intervención, a campioa de Europa en pista cuberta de triplo salto valorou como "moi importante" que se una o deporte e a loita contra a violencia de xénero.

Así, subliñou a "honra" de contribuír nunha campaña en defensa da igualdade entre homes e mulleres, despois de destacar que o atletismo é un deporte "super igualitario" no que "todo depende" dos méritos de cada un.

Mentres, o atleta que quedou en sexto lugar na final do Mundial de Doha resaltou que a igualdade, "máis que un dereito, debería ser un deber", e coincidiu en que "home e muller están ao mesmo nivel" no seu deporte.

Previamente, no complexo administrativo de San Caetano, os dous atletas saudaron a un grupo de alumnos do centro Otero Pedrayo de Ourense que se atopaban de visita no edificio, e que chegaron acompañando ao titular do Goberno galego.