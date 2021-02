Alonso ya se recupera en casa tras su operación

El piloto español Fernando Alonso abandonó este lunes por su propio pie el hospital de Berna donde fue operado de la mandíbula el pasado viernes 12 de febrero, tras el accidente de bicicleta que sufrió un día antes cerca de su casa en Lugano (sur de Suiza).





Unas imágenes difundidas por la cadena de televisión Cuatro en Twitter muestran a Alonso saliendo del centro hospitalario acompañado de un trabajador sanitario, sin que se adviertan importantes signos en su cara del accidente (aunque parte de ella está cubierta por la mascarilla anticovid).

RECUPERACIÓN Y VUELTA A LA COMPETICIÓN. Este lunes, el equipo Alpine de Fórmula 1 –antiguo Renault– anunció que el Alonso podrá continuar su recuperación en su casa, tras haber pasado un periodo de 48 horas en observación en el hospital de Berna.

La escudería, con la que Alonso prepara su retorno a la categoría reina del automovilismo tras tres años de ausencia, explicó en un comunicado que el piloto asturiano tendrá que guardar "durante un corto periodo de tiempo reposo absoluto, antes de retomar progresivamente los entrenamientos de cara al comienzo de la temporada".

Se espera ahora que el asturiano pase unas semanas de recuperación, y su entorno confía en que en un mes ya esté listo para competir, por lo que podría estar en inicio del Mundial de Fórmula Uno, entre el 26 y 28 de marzo en Baréin.

AGRADECIMIENTO. El propio Alonso agradeció este lunes el cariño recibido durante estos días.

"Gracias por todas las muestras de apoyo. Las agradezco de corazón", escribió el bicampeón del mundo de Fórmula 1 (2005 y 2006 con Renault) en sus redes sociales como contestación al comunicado de Alpine. El piloto acompañó el mensaje con el gif de un caballero con armadura.



Thanks everyone for support . It was very heartfelt. 💙



Gracias por todas las muestras de apoyo. Las agradezco de corazón 💙 pic.twitter.com/U1mV51v68D