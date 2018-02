La escudería británica McLaren desveló este viernes el MCL33, el monoplaza con el que el español Fernando Alonso y el belga Stoffel Vandoorne disputarán la nueva temporada de Fórmula Uno.

Con predominio del naranja papaya, el color histórico de la escudería, junto al azul en los alerones, está inspirado en el primer McLaren, que compitió hace medio siglo. Además, por primera vez en sus 52 años de historia, incorpora un motor Renault.

Inspired by our history, driven by our future. Ladies and gentlemen, the McLaren #MCL33. https://t.co/6EYoGHxhf1 #BeBrave pic.twitter.com/yo9ebTU8ow