Alonso: "Ahora es difícil pensar en volver, pero la puerta no está cerrada"

El español Fernando Alonso (McLaren), doble campeón del mundo de F1, que este fin de semana disputa en Abu Dabi su último Gran Premio explicó en la capital de los Emiratos Árabes que "ahora mismo es difícil pensar en volver" a la categoría reina del automovilismo, pero" que "la puerta no está cerrada".

"Ahora mismo es difícil pensar en un retorno (a la Fórmula Uno), pero la puerta no está cerrada. Creo que el primer motivo se debe a que no sé cómo me voy sentir el año que viene", afirmó el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault), con 32 victorias en la categoría reina, las 32 que cuenta España en toda su historia.

"He estado haciendo esto toda la vida, quizás el próximo año en abril me encuentre desesperado en el sofá, así que puede que encuentre la manera de volver. Aunque ésa no es la idea inicial", precisó.

"Es imposible pensar qué puede pasar en 2020, la vida es bella y además es muy larga"

"Pero si vuelvo es más por mí mismo, no debido a algo en concreto o en una determinada fecha o algo que tenga que pasar. A mitad del próximo año veré cómo me siento. No sé qué traerá el futuro", afirmó el genio astur. "Ahora mismo me concentro en los retos que tengo, la 'Triple Corona' y otras carreras que añadiré a mi programa", manifestó.

"Es imposible pensar qué puede pasar en 2020, la vida es bella y además es muy larga. Me gusta la Fórmula Uno, siempre la amaré, y si volveré a estar aquí en un futuro como piloto, como padre, como jefe de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) ... ya veremos", indicó, en tono de humor, durante la rueda de prensa oficial de la FIA en Yas Marina, Alonso; que lucirá un diseño especial este fin de semana tanto en su casco, como en su coche.