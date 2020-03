Alfonso Reyes mejora: "He dormido bien, un ligero dolor de garganta, sin fiebre"

El exbreoganista Alfonso Reyes, que está contagiado de coronavirus y se encuentra hospitalizado, ha experimentado una mejoría en su estado de salud. El hoy presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales sigue con su diario en Twitter en el que cuenta cómo va llevando la enfermedad.

En las últimas horas su evolución ha sido positiva. "He dormido bien, un ligero dolor de garganta, sin fiebre", escribía este martes. También narra cómo se ha duchado y afeitado, "placeres mundanos", e insiste en que nos quedemos en casa.

Me he duchado y afeitado, placeres mundanos que he podido hacer sin demasiado esfuerzo. Empiezo a recobrar algo el apetito. La sopa, tortilla y manzana me han sabido a gloria.