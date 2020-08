La afición del Dépor se moviliza en coche en defensa de su club

Aficionados del Deportivo salieron a la calle este viernes, pero a bordo de varios cientos de vehículos, en defensa de su club después de que se suspendiera su partido en la última jornada de LaLiga SmartBank, que tenía que haberse disputado en horario unificado. Al final, perdió la categoría por los resultados de otros equipos que le precedían.

Desde las siete de la tarde, los voluntarios de la Federación de Peñas del Deportivo entregaron material blanquiazul a los manifestantes para aportar colorido a los cientos de vehículos en los que siguieron la marcha desde la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor hasta la sede de la Federación Gallega de Fútbol, unos cinco kilómetros.

Al frente de la comitiva, el entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, que ha enarbolado la bandera de la lucha del equipo por seguir en el fútbol profesional. Los organizadores abogaron por dar ejemplo, actuar con responsabilidad y "no dar motivos a quienes están actuando interesadamente" contra el club.

En la sede de la Federación Gallega de Fútbol, donde fueron recibidos por su presidente, Rafael Louzán, los manifestantes leyeron un comunicado en defensa de los intereses del Deportivo y ante lo que consideran una "injusticia" de LaLiga y su presidente, Javier Tebas.

"Una vez más quedó demostrado que los simpatizantes del Dépor son de Primera y que no se dejan pisar por ninguna persona o institución que con su poder lo único que pretende es beneficiar a unos en detrimento de otros, cuando todos los clubes deben ser tratados por igual en la competición y los despachos", aseguran desde la Federación de Peñas.

También criticaron el viaje del Fuenlabrada a Galicia sin tener los resultados de los test PCR que luego arrojaron varios positivos por Covid-19. "Nunca entendimos ni entenderemos cómo se puso en riesgo a tantos ciudadanos por un partido de fútbol. Primero está la salud de las personas y por esto queremos una pronta mejoría de todos los integrantes de la plantilla del Fuenlabrada", sostuvieron.

En la última jornada de Segunda División, que tenía que haberse celebrado con todos los encuentros a la misma hora, se suspendió el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada por los positivos por Covid-19 del conjunto madrileño. El Deportivo, que dependía de otros resultados para salvarse, vio cómo ganaban el Lugo y el Albacete, y eso lo mandaba a Segunda B sin llegar a jugar.

En este sentido, los aficionados denunciaron que se produjo un "atropello e injusticia" con el Deportivo y "todos los equipos" al no haberse disputado la jornada en horario unificado, lo que, a su juicio, adulteró "gravemente la competición". Desde entonces, el club, con el respaldo de su masa social, ha emprendido una lucha por no bajar a Segunda B, categoría en la que no militan desde hace 40 años.

"Desde aquella fecha (el lunes 20 de julio), lo único que estamos haciendo es defender los derechos del club y de todos los aficionados. No vamos a quedarnos solo en esta manifestación. Si es preciso, abriremos todas las vías de protesta y de defensa posibles, llevándolas hasta las últimas consecuencias", aseguran.

La Federación de Peñas del Deportivo no solo agradeció el respaldo de los aficionados blanquiazules y de la ciudad de A Coruña, sino también de la Federación de Peñas del Lugo, Elche, Rayo Vallecano y Numancia.