Adrián Ben recibe el premio al mejor atleta sub-23 del 2019 por la RFEA

El atleta mariñano Adrián Ben recibió el reconocimiento de la Real Federación Española de Atletismo (Rfea) al nombrarlo como el mejor atleta sub-23 del año 2019 en la gala virtual de los Premios anuales de la Rfea.

El organismo federativo no se olvidó del gran año que tuvo el atleta viveirense, quien acabó sexto en la final del Mundial de Doha en los 800 lisos, lo que le valió plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio que se celebrarán, finalmente, en 2021 tras ser suspendidos por la pandemia del Covid-19. Además, en esa misma distancia fue subcampeón de España absoluto en el Nacional celebrado en La Nucía.

En el 1.500 se hizo con el título de campeón de España sub-23, una prueba en la que brilló también en el Meeting Internacional de Jaén gracias a su tercer puesto.

En el resto de galardones destacaron el vallista Orlando Ortega, bronce en Doha, y la triplista Ana Peleteiro, sexta en los Mundiales y nueva plusmarquista nacional absoluta, que fueron nombrados como mejores atletas del año 2019.

"Me hace mucha ilusión. El año 2019 fue muy bonito y siempre lo recordaré, por las cosas buenas y por las no tan buenas. Este año 2020 no voy a competir, para coger el 2021 con toda la fuerza del mundo", dijo la atleta gallega.

En sub-20 ganaron la heptatleta María Vicente y el lanzador de disco Yasiel Sotero, mientras el premio Generación de Atletismo fue para Salma Paralluelo e Ignacio Sáez, ambos corredores de 400.