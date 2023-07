El adiós de Fran al Dépor: "Tenía perfilada la temporada y mi renovación encarrilada"

El exfutbolista, legendario capitán dely director de fútbol formativo del equipo blanquiazul hasta el pasado 30 de junio, ha, a los que pide que apuesten por la cantera de Abegondo.

"Hay momentos en los que, por unas u otras circunstancias, te ves obligado a salir. Me tocó hacerlo hace 18 años cuando colgué las botas y me toca hacerlo ahora, después de tres fantásticas temporadas trabajando con el fútbol base y justo cuando ya tenía perfilada la próxima temporada una vez que mi renovación estaba encarrilada", explica.

"Uno no puede decir adiós a su casa, y el Depor ha sido, es y será la mía"

Pese a todo, en una emotiva carta, Fran González se muestra agradecido al club por haberle dado la oportunidad de aportar su "granito de arena" para poder "soñar" con un Dépor con más canteranos en el primer equipo.

"Han sido tres años de mucho trabajo. De horas robadas al sueño y a la familia. De preocupaciones. De estrés. Pero también han sido tres años de disfrute. De ver crecer a niños. De ver cómo Abegondo ejercía de esa familia que toda cantera debe ser. De empaparme de fútbol base. De aprender. De soñar con un Dépor más nuestro", indicó.



Dice haber disfrutado tanto durante este periodo que no lo cambiaría "por nada en el mundo", y se niega a despedirse de su club: "Uno no puede decir adiós a su casa, y el Depor ha sido, es y será la mía", ha señalado.

Para Fran González, los "auténticos artífices" de que el deportivismo vuelva a sentirse "orgulloso" de su cantera son todos y cada uno de los trabajadores de Abegondo - entrenadores, coordinadores, cuerpos técnicos, servicios médicos, utilleros, personal de limpieza, jardineros, delegados, conductores...- "Sin todos ellos no hubiésemos sido, por segunda vez en la historia, campeones de España juveniles; no hubiésemos disfrutado de entradas de más de veinte mil espectadores en la Youth League; no hubiésemos logrado este año los mejores resultados en categorías inferiores de la historia de nuestro centenario club", sentencia.