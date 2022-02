Accesorios que todo ciclista debe tener

Una de las grandes pasiones de muchas personas es el ciclismo, por ende, en este caso vamos a mostrarte cuales son los accesorios que no te pueden faltar. Tener el equipamiento adecuado es necesario para asegurar una conducción segura.

Para empezar, tenemos el casco, un accesorio de suma importancia. Recordemos que, el casco, paso de ser una elección opcional a convertirse en una obligación. Esto último sin importar trayectos o edades del ciclista.

Todo esto es importante, ya que cualquier caída o golpe en la cabeza puede ser mortal y nuestra vida está en juego si no se hace uso de él cuando montamos en bici.

Es importante señalar que, lo recomendable, es decantarse por un casco ligero que se adapte sin problemas a nuestras medidas y que no dificulten la visión al momento de realizar el recorrido. Al mismo tiempo, se recomienda que las correas se ajusten correctamente para mayor comodidad y seguridad.

Por otro lado, te recomendamos usar un candado sencillo pero seguro, no hay que olvidar que lo más sensato es usar un candado o eslabón de cierre rápido. De este modo, podemos evitar disgustos innecesarios si tenemos que dejar la bici un minuto, o más tiempo.

Otro accesorio importante son las luces, las cuales se usan para ver y dejarse ver. No hay que olvidar que, cuando nos trasladamos con estos vehículos sin motor, en algún momento, hay que desplazarnos fuera de los carriles de bici, vamos a estar expuestos al resto de vehículos y peatones.

Obviamente, en estos casos, es imprescindible que veamos con claridad y que nos mantengamos visibles. De este modo, podemos evitar posibles choques o accidentes causados por la falta de luz al momento de circular.

Es importante señalar que el objetivo es facilitar una visibilidad también lateral, que te permita ser visto prácticamente en 180° gracias a la potencia de las mismas.

Por otro lado, se recomienda llevar un maillot y culotte, lo cual sirve para ofrecer una mayor comodidad al momento de montar en bici y circular en ella. Además, esto permite proteger las partes del cuerpo más sensibles y evitar rozaduras y daños en la piel.

Otro accesorio que también se recomienda son las gafas y guantes, accesorios que puedes encontrar en https://www.bike24.es y que te ayudarán a proteger tu vista y tus manos.

Aunque, muchas personas, piensan que se trata de un accesorio secundario o de menor importancia, no es el caso. Esto debido a que las gafas y los guantes resguardan tanto las manos como los ojos.

Recordemos que, en las altas o bajas temperaturas, el sol o incluso los mosquitos pueden ser un incordio para nuestra vista en largos trayectos. Por otro lado, se recomienda tener un kit de herramientas, algo que, aunque se suele olvidar, ciertos accesorios pueden condicionarte si sufres un percance inesperado mientras vas en bici.

Uno de los problemas más comunes, suele ser el pinchazo de alguna de las ruedas. Debido a esto se recomienda tener una bomba o un tubo de repuesto.

Otro accesorio que también te puede ayudar es una mochila o alforja, de este modo puedes llevar todo lo que necesitas.

Básicamente, con una mochila o alforja, vamos a poder guardar en ellas los diferentes accesorios que no podrías cargar mientras vas en bicicleta. Pero, eso no es lo único, ya que esto también puede sernos de ayuda cuando nos desplazamos por una ciudad y llevamos con nosotros material que debemos transportar, como libro, portátil, comida, etc.

Un portabidón también te será de mucha ayuda para llevar agua o tu bebida isotónica. Recordemos que la hidratación es fundamental en el ciclismo y el uso del portabidón nos permite transportar los líquidos sin ningún problema.

Por último, pero no menos importante, tenemos las zapatillas de ciclismo, recordemos que para cada deporte hay una indumentaria específica. Es importante indicar que en carretera es factible usar zapatillas de suela rígida, mientras que, en montaña, es preferible que precises de calzado con tacos al tratarse de un terreno más empinado y farragoso.

Por otro lado, un calzado con un sistema de cierre sencillo te será de ayuda para evitar accidentes y dependiendo de la temperatura, podrías elegir entre calzado más ligero, para evitar sufrir de calor o más grueso para la estación de invierno.