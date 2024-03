Se acaba el tiempo para reforzarse

LUGO. Vlejko Mrsic, entrenador del Río Breogán, compareció ayer en la rueda prensa previa al partido que el conjunto lucense disputará ante el FC Barcelona este domingo (12.30, Palau Blaugrana). El técnico breoganista fue conciso al referirse a lo que implica para el equipo la marcha del estadounidense Rob Gray e indicó que "supone volver a antes del parón; solo eso". El técnico croata no quiso dar ninguna pista sobre su posible sustituto, aunque reconoció que están "trabajando para incorporar a alguien que pueda mejorar el equipo" por si surge algún "imprevisto desde hoy hasta el final de temporada". "Lo haremos para estar asegurados, porque no hay mucho más tiempo para reaccionar", observó Mrsic.

Este medio pudo confirmar que el baloncestista que el club busca para sustituir a Gray será un jugador exterior y que pueda actuar como base o como escolta, porque la lesión del pívot Martynas Sajus no reviste gravedad y, en consecuencia, se reincorporará en breve a los entrenamientos.

IMPLICACIÓN. El preparador breoganista alabó asimismo el compromiso de la plantilla, aun mermada, ante las adversidades -las últimas, la ya mencionada salida de Gray el martes y la lesión de Martynas Sajus el pasado sábado-. "Los jugadores están desde el inicio de la campaña muy implicados y esta semana de verdad que respondieron de una manera impresionante. El martes y el miércoles fueron los mejores entrenamientos de toda la temporada, aunque solo hemos dispuesto de 9-10 jugadores, pero la respuesta fue muy, muy positiva. Esto seguro que se va a notar hasta final de temporada", señaló.

Veljko Mrsic cree que el equipo "nunca se ha dejado y ha competido", pese a la dificultad que conllevaron los últimos enfrentamientos del Breogán. El técnico balcánico también se refirió a la presión que tiene que soportar el equipo y a lo que se necesita para que las victorias retornen -el conjunto lucense encadena cinco derrotas-. "¿Qué es la presión? En la vida hay muchas más presiones que jugar partidos de baloncesto. Aquí hay que estar cada posesión concentrado e intentar hacerlo bien, pero si no podemos convivir con esta presión no puedes hacer nada en tu vida diaria", expuso.

"Somos la cuarta mejor defensa de la Liga -el cuadro celeste encaja 79,6 puntos por encuentro-, creo que es la primera vez en muchos años que un equipo que está tan abajo en la clasificación tiene tan buena defensa, pero hay que meter más puntos para ganar partidos -el Breogán es el peor ataque de la ACB, con 73,6 puntos anotados por choque-", adicionó el técnico de Split.

El entrenador del Breogán mostró su "preocupación" por la mala circulación del balón durante el choque ante el Unicaja, aunque confía en que se quede en "una anécdota" por la buena respuesta y predisposición de los jugadores durante esta semana. "Antes de ese encuentro pasaron algunas cosas extradeportivas y esto seguro que se ha notado también en el juego del equipo, pero son cosas que pasan", indicó.

En cuanto al Barcelona, rival del conjunto celeste mañana, Veljko Mrsic elogió tanto el potencial de su plantel como el juego que está desarrollando y se refirió a la importancia de ciertos jugadores azulgranas, como Ricky Rubio o Rokas Jokubaitis. "Jugamos contra un gran equipo que está en su mejor momento de la temporada. El jueves jugaron un partidazo contra Partizán en la Euroliga -venció el Barça 94-76-, pero este será otro partido y tenemos la oportunidad de competir contra otro equipo de Euroliga", manifestó.

"De Ricky Rubio no hay ni que hablar; sabemos lo que significa en el mundo del baloncesto a nivel mundial, no solo en España o Europa. El Barcelona ha mejorado respecto al inicio de la temporada. Han hecho unos cambios en los roles dentro de la plantilla y se pasan el balón muy bien, tienen mucha energía y juegan en conjunto. Es un equipo completo y cada baloncestista es importante. Estoy viendo muy bien a Jokubaitis como "dos"; subió el nivel defensivo del equipo y en ataque también está muy bien. Me gusta lo que le he visto estos días jugando en esa posición», agregó el entrenador balcánico.

En el tramo final de su comparecencia ante los medios, el preparador del conjunto lucense hizo referencia a que "nunca antes en mi carrera había vivido algo parecido", en referencia a la aciaga temporada actual, plagada de lesiones, contratiempos e incluso abandonos. "Cuando jugaba en la Cibona -Mrsic defendió los colores del conjunto de Zabreb durante el periodo 1991-96- una vez tuvimos tres o cuatro jugadores lesionados, pero disponíamos de una plantilla muy larga, con 12 jugadores y una cantera detrás muy buena, de donde salieron muchos jugadores muy buenos y entonces no lo habíamos notado tanto", dijo.

En cuanto a si echaba en falta que el club tuviese cantera o por lo menos un club vinculado, Mrsic fue tajante al señalar que "esto son cosas de las que no hay que hablar en este momento" y ensalzó a la entidad celeste por su trabajo durante los últimos cursos. "Cantera no tenemos, pero el club en los últimos años tenía muchas cosas que arreglar y está en el buen camino, haciendo las cosas muy bien la gente de arriba para que el Breogán haya llegado hasta donde está. Cuando llegaron había problemas en todos lados y ahora el club está muy sano", manifestó.

Para concluir, el entrenador de Split explicó que "vamos día a día, no pensamos aun en el partido ante el Obradoiro" y fue claro al contestar si apreciaba cierto derrotismo en el ambiente que rodea al equipo. "No", contestó.