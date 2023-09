5-0. El Barça de Joao Félix se da otro festín ante el Amberes

El Barcelona inició su andadura en la Liga de Campeones 2023-24 con un festín espléndido ante un blando Amberes (5-0), la 'cenicienta' del grupo H, en un encuentro en el que el equipo de Xavi Hernández, con Joao Félix asumiendo los galones de estrella, refrendó las buenas sensaciones mostradas en LaLiga contra el Betis.



Empezó con buen pie el equipo azulgrana su camino hacia los octavos de final de la máxima competición europea, uno de los objetivos de Xavi en este primer tramo de curso. Lo cierto es que el equipo belga le permitió al Barça disfrutar de una noche plácida en el primer partido de la 'Champions' de la historia celebrado en el Estadio Olímpico Lluís Companys.



Joao Félix, autor de dos goles y una asistencia, volvió a brillar, Cancelo demostró que será un jugador diferencial en el carril derecho, y también en la medular, y Lewandowski repitió como el matador del área que siempre ha sido. Pero por encima de todo destacó la madurez del Barça como equipo ante un rival, eso sí, que está lejos de la élite europea.



Y es que 66 años después el Amberes volvía a disputar un partido de la máxima competición europea. Y, pese a ello, no le entró el miedo escénico de enfrentarse a un histórico de la competición y jugó con personalidad, sabiendo qué hacer con el balón con el prometedor Arthur Vermeeren dando muestras de su calidad en los primeros once minutos de partido, el tiempo que tardó el Barcelona en anotar el primero. Ahí se acabó el partido para los belgas.



Y el encargado de abrir la lata fue Joao Félix. Después de su exhibición ante el Betis, el 'menino' volvió a sonreír, demostrando que de azulgrana parece haber encontrado la regularidad que le faltaba en el Metropolitano. Por primera vez en su carrera ve portería en tres partidos consecutivos: contra el Luxemburgo, con Portugal, ante el Betis y el Amberes, vistiendo la zamarra del Barcelona.



Su tanto llegó tras una combinación de Gündogan -hoy titular en lugar de Oriol Romeu- y Lewandowski, que habilitaron al portugués, que controló con la zurda y armó un disparo seco ajustado al palo derecho de la portería defendida por Butez.



La figura de Joao Félix volvió a sobresalir ocho minutos después. Trazó un desmarque que De Jong interpretó a la perfección para trazar un pase milimétrico. Esta vez, en lugar de buscar el gol, sirvió un centro preciso a Lewandowski, que marcó el segundo placer con el interior de la bota derecha. Cuarto gol del polaco con el Barça esta temporada, que con Joao Félix parece haber encontrado un socio fiable en la delantera.



En el tercer disparo a portería del Barcelona llegó el tercer tanto azulgrana, obra de Baitalle en propia portería tras rechazar involuntariamente un centro de Raphinha.



En 22 minutos, el Barcelona ya había encarrilado el encuentro y sus jugadores se dedicaron a controlarlo, mimando el balón y con pinceladas de calidad de sus futbolistas. El más vistoso fue Joao Cancelo, un lateral con espíritu de centrocampista que incluso se atrevió, sin suerte, a inventarse un centro con una vistosa rabona.



El único disparo entre los tres palos del Amberes llegó al filo del descanso con una llegada ejecutada inocentemente desde la frontal de Arbnor Muja. Una muestra más de la falta de colmillo del campeón belga.



En la reanudación, el monólogo azulgrana se alargó. En éstas, no tardó en llegar el cuarto tanto (min.54). Cancelo esta vez se enfundó el traje de carrilero, llegó hasta la línea de fondo y, tras una serie de rebotes, el balón cayó en las botas de Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi', que se inventó un trallazo con la zurda que espantó las arañas de la escuadra derecha.



Tras el cuarto tanto, empezó el carrusel de cambios en el Barça. Entraron, primero, Oriol Romeu y Fermín López; también participaron Ferran Torres y Lamine Yamal poco antes del segundo tanto de Joao Félix, que en el minuto 66 redondeó su gran noche con un cabezazo tras un centro milimétrico de Raphinha. El luso se mereció la cerrada ovación del Lluís Companys.



Con todo decidido, la figura de Lamine Yamal emergió en el tapete del Olímpico. El internacional español se convirtió en el jugador más joven de la historia del Barça en jugar un partido de la 'Champions'. Y también quería pulverizar el récord de precocidad goleadora en la máxima competición europea. Tuvo dos ocasiones clarísimas para conseguirlo pocos después de que Ter Stegen se luciera para evitar el primer tanto belga.



El estreno como goleador del adolescente delantero catalán tampoco llegó ante el Amberes en otra noche dulce para el Barça de Xavi, que ha marcado diez goles en los últimos dos encuentros disputados en Montjuïc. El próximo sábado contra el Celta tiene otra oportunidad para ratificar su estado de gracia.



FICHA TÉCNICA

5 - Barcelona: Ter Stegen; Cancelo (Sergi Roberto, min.76), Koundé, Christensen, Balde; De Jong (Oriol Romeu, min.58), Gündogan, Gavi (Fermín López, min.58); Raphinha (Ferran Torres, min.68), Lewandowski y Joao Félix (Lamine Yamal, min.68).

0 - Amberes: Butez; Wijndal, Coulibaly, Alderweireld, Bataille (Kerk, min.73), Keita, Vermeeren, Balikwisha (De Laet, min.61), Ekkelenkamp (Yusuf, min.60), Muja (Valencia, min.83) y Janssen (Ilenikhena, min.60).

Goles: 1-0: Joao Félix, min.11. 2-0: Lewandowski, min.19. 3-0: Bataille (p.p.), min.22. 4-0: Gavi, min.54. 5-0: Joao Félix, min.66.

Árbitro: Radu Petrescu (RUM). Mostró tarjeta amarilla a Gavi (min.36).

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo H de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante 40.989 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto en Marruecos y las inundaciones en Libia.