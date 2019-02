3-13. Brady y los Patriots agrandan su leyenda con otra Super Bowl

Los Patriots de Nueva Inglaterra se proclamaron campeones de la 53 edición del Super Bowl al vencer por 3-13 a los Rams de Los Angeles en el partido que se disputó en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta con una asistencia de 77.000 espectadores.

El corredor novato Sony Michel, a falta de 7:00 minutos para el final del tiempo reglamentario, hizo el único touchdown del partido con un avance de dos yardas y el pateador Stephen Gostkowski, que ya había anotado el primer gol de campo de los Patriots, hizo bueno el punto extra.

Gostkowski también hizo el gol de campo de 41 yardas que sentenció el partido cuando faltaban un minuto y 16 segundos para el final.

El título fue el sexto que consiguen los Patriots en los 11 Super Bowls que han disputado, incluidos nueve en los últimos 17 años, todos bajo la dirección del entrenador en jefe Bill Belichick y el mariscal de campo Tom Brady, que les permite empatar con los Steelers de Pittsburgh como los mejores en la historia de la NFL.

Brady, con seis títulos de Super Bowl, es el primero que lo consigue en la historia de la NFL al superar al legendario Charles Haley y el único que lo hace además con 41 años.

El veterano mariscal de campo acabó el partido con 21 pases completados de 35 para 26 yardas, sin envíos de anotación y una interceptación.

Mientras que el veterano receptor abierto Julian Edelman se convirtió en el ganador del premio de Jugador Mas Valioso (MVP) del partido al capturar 10 pases de Brady y avanzar 141 yardas, siendo hombre clave en la ofensiva de los Patriots.

Maroon 5, una actuación que no pasará a la historia

Maroon 5 desató hoy una lluvia de fuego y cohetes en una actuación mediocre que solo brilló por unos momentos a ritmo de tambores con Girls Like You y que ignoró la polémica racial que ha rodeado a la gran final de la liga de fútbol americano.



Uno de los aspectos más comentados fue la decisión del líder del popular grupo de pop rock, Adam Levine, de ir desnudando su torso mientras avanzaba el espectáculo: apareció con una chaqueta negra con una raya roja y acabó sin camiseta, luciendo tatuajes, incluido uno con el nombre del estado de California.



Unas 100 millones de personas estaban siguiendo la actuación de Maroon 5 desde casa y, para ellos, también hubo algún guiño.



En concreto, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) mostró durante unos segundos unas imágenes del personaje de animación Bob Esponja, protagonista de la serie que narra las aventuras de una esponja de ojos azules que vive dentro de una piña en la ciudad de Fondo Bikini.



La NFL mostró las imágenes de Bob Esponja, que aparecía bailando, para homenajear a su creador, Stephen Hillenburg, que murió el pasado mes de noviembre a los 57 años.



Bob Esponja y Maroon 5 no fueron las únicas estrellas del intermedio del Super Bowl. Los raperos Travis Scott y Big Boi también saltaron sobre el escenario.