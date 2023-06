3-1. Galicia se pone la corona continental

El fútbol aficionado gallego vivió este sábado el día más importante de su historia. La selección autonómica, dirigida por Iván Cancela, logró el mayúsculo hito de alzarse por primera vez con un título continental: la Copa de las Regiones de la UEFA. Lo hizo a lo grande, con un partidazo ante el irreductible combinado de Belgrado (3-1) en un estadio de A Lomba engalanado para la ocasión. Los tantos de Félix, Álex Rey e Iñaki coronaron una impecable fase final que convierte a Galicia en el tercer conjunto español, tras Euskadi y Castilla y León, en reinar en Europa.

Campeonar fue el colofón a un largo y brillante camino, iniciado en diciembre de 2019. Cinco fases –tres de ellas a nivel nacional– y 12 encuentros componen una trayectoria casi perfecta del cuadro irmandiño, invicto en este ciclo bajo el mando de Iván Cancela (solo cedió un empate en la fase intermedia). La cancelación de la edición de 2021, en la que Galicia ya había conseguido el pase a la fase continental, y el consiguiente parón de más de dos años, provocó un cambio en el elenco de seleccionados, siendo el capitán Jesús Varela (11 titularidades) el único superviviente de un equipo para el recuerdo.

La lesión de Pablo Carabán en el calentamiento alteró la idea inicial de Cancela, que pretendía repetir el once presentado en el duelo contra Bavaria. El plan de partido, no obstante, no sufrió alteraciones y, superados los primeros compases de tanteo, la contienda pasó a estar bajo el mando local. Álex Rey fue el primero en probar suerte con un disparo raso que atajó con solvencia Bojovic. Gavrilovic, el jugador con más calidad del colectivo serbio, malgastó con una ejecución demasiado alta una falta en buena posición. Y no tuvo opción a más Belgrado, víctima de la calidad de Iñaki. El menudo atacante de origen azteca deleitó al público de A Lomba con la enésima muestra de calidad del curso: un sublime pase bombeado a la espalda de la defensa lo aprovechó Félix para anticiparse al guardameta rival con un control orientado con el pecho que le permitió anotar a puerta vacía.

El gol fue gasolina para la Irmandiña, que demostró haber hecho un buen trabajo previo. Los peligros –Gavrilovic y Kolarevic por los costados, la potencia de Pavlovic en las llegadas de segunda línea y el poderío de Raskovic en las acciones a balón parado– estaban localizados y bajo control. La forma de hacer daño, también. Fueron los balones al espacio un auténtico quebradero de cabeza para el conjunto forastero, aliviado por un despeje in extremis de Krstovic en una parábola de Cotilla que tenía como destinatario a Félix.

Iván Cancela: "É un soño, algo histórico para o fútbol galego"

Por más que Goran Jankovic pidiese intensidad sus pupilos, los desajustes facilitaban la labor a Galicia, que fue llevando el choque a su terreno a través de la posesión. A los buenos minutos del bloque gallego, impecable en la presión en campo contrario, solo le faltaba el premio de abrir brecha. Un potente lanzamiento de Pavlovic supuso la primera amenaza para Ramón.

La recompensa al dominio llegó en el tramo final del periodo. Y lo hizo por partida doble. Un disparo de Álex Rey fue taponado por Krstovic con la mano, suponiendo además la segunda amarilla para el zaguero. Álex Rey, que lo había intentado con dos lanzamientos que no vieron puerta, aguantó el pulso a Bojovic y le batió con un sutil golpeo raso centrado (2-0).

Con el público desatado al son de la charanga, Antonio, con una entrada providencial sobre Gavrilovic en el interior del área, evitó que Belgrado se reenganchase. Ya en la prolongación Ramón volvió a aparecer para frenar una tentativa de Kolarevic.

El jugar con todo en contra sacó a relucir el gen competitivo del combinado serbio en la segunda parte. Dejó una línea de cuatro defensas, Pavlovic como sustento de la medular y se lo jugó a un todo o nada. Se abrieron muchos espacios que ni Johnny, Iñaki ni Álex Rey lograron aprovechar para subir el tercero. Otra intervención providencial, en este caso de Jesús Varela, evitó que el golpeo de Saric desde el interior del área encontrase portería. Del ida y vuelta, Kolarevic sacó tajada con un trallazo que devolvió la emoción.

Cancela respondió con un doble cambio –Otero y Óscar Lorenzo– para relanzar ataque. El mermado conjunto gallego aguantó los momentos de dudas y volvió a recuperar el control de la final.

Ficha técnica

Galicia: Ramón, Jesús Varela, Antonio (Martín, 85’), Iago, Cotilla, Fabio (Ubeira, 66), Kopa, Iñaki, Félix (Antañón, 85’), Álex Rey (Lorenzomin, 58), Johnny (Otero, 58).



Belgrado: Bojovic (Novakovic, 79), Vukic, Krstovic, Raskovic (Maksimovic, 79), Marinkovic, Toskovic (Gavrilovic, 46’), Pavlovic, Gavrilovic, Vukovic (Filipovic, 42’), Kolarevic, Saric (Ognjanovic, 64’).



Árbitro: Kristoffer Karlsson (Suecia). Expulsó por doble amonestación a Krstovic (min. 40). Amonestó a los locales Iñaki y Óscar Lorenzo y a los visitantes Vukic y Raskovic.



Goles: 1-0 Félix (min. 9). 2-0 Álex Rey, de penalti (min. 41). 2-1 Kolarevic (min. 57). 3-1 Iñaki (min. 74).



Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Copa de las Regiones UEFA disputado en el A Lomba. 4.085 espectadores.