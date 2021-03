2-0. El Dépor gana, pero se queda fuera de la pelea por el ascenso

El Deportivo cumplió su parte pero no le acompañaron los resultados que tenían que darse en la última jornada de la primera fase del subgrupo 1A y se quedó fuera de la pelea por el ascenso a LaLiga SmartBank, por lo que su objetivo en el segundo tramo del curso será luchar por la Primera Federación.

Los blanquiazules tenían que vencer y esperar que el Celta B no ganara al Coruxo en O Vao o que el Unionistas no puntuara ante el Racing de Ferrol en el Reina Sofía.

El Deportivo se impuso en el Estadio Abanca-Riazor al Zamora (2-0), que llegaba líder al partido y ya clasificado para la Primera Federación, con una acción personal de Keko Gontán a los 17 minutos.

Desde ese momento hasta los estertores del primer periodo, el Deportivo estaba en el podio del subgrupo porque el Celta B no ganaba al Coruxo en O Vao. De hecho, llegó a ir perdiendo, pero en dos minutos, antes del descanso, los vigueses le dieron la vuelta al marcador.

La victoria del filial del Celta le dio el liderato del subgrupo con 30 puntos en un triple empate con Unionistas, que empató con el Racing de Ferrol (1-1), y Zamora.

El Deportivo, que marcó el segundo tanto de penalti en el tiempo de descuento, se quedó con 29 en la cuarta plaza, lo que le deja como objetivo para la segunda fase estar en la Primera Federación la próxima temporada, igual que Racing de Ferrol y Compostela.