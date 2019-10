2-1. La derrota ante el Betis deja aún más tocado a Escribá

La victoria agónica del Betis (2-1), con gol en el minuto noventa del francés Nabil Fekir, no despeja las dudas del equipo verdiblanco ni la de su entrenador, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', pero deja también mas tocado al técnico del Celta, Fran Escribá, que, pese a que los suyos lo intentaron, no sacó nada.



La formación sevillana, que se adelantó muy pronto, no supo nunca jugar a favor de corriente y desplegó un mal fútbol ante el conjunto gallego, que lo intentó más pero que estuvo muy desafortunado en sus remates a puerta.



Partido de tensión, mas parecido a uno de finales de temporada con los dos equipos jugándose asuntos trascendentes en la clasificación que a éste de la undécima jornada de LaLiga, pero la situación es mala tanto para el conjunto sevillano como para el vigués.



Los verdiblancos, que llegaron en descenso y los célticos un puesto por encima, ambos con nueve puntos, no han hecho un arranque de campeonato como sus aficiones auguraban y sus respectivos entrenadores, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' y Fran Escribá, están cuestionados por su labor, hasta el punto de que rondaba la posibilidad de que el que perdiera también perdería el cargo.



El Celta, de salida, no quiso arrugarse ante el presumible empuje del conjunto local, y así tuvo un par de tempranas aproximaciones ante la meta de Joel Robles que pusieron el nerviosismo en la parroquia local.



Estos nervios de convirtieron en alegría cuando, también muy pronto, a los ocho minutos, en el primer ataque claro de los de Rubi, el balón llegó suelto al lateral brasileño Emerson Leite y éste logró marcar.



El tanto echó por tierra las ilusiones gallegas, porque el Celta notó el palo recibido, todo lo contrario que la formación andaluza, que no quiso bajar el ritmo para tener siempre controlada la situación.



El conjunto de Fran Escribá, con el paso de los minutos, se puso mejor en el campo, intentó tener el balón y darle juego a su hombres de arriba, Iago Aspas, Santi Mina y Denis Suárez, pero a éstos les costó entrar en juego.



Fue el Betis, en una contra cuando se llegaba a la media hora, el que pudo meter el segundo pero el remate de Borja Iglesias, este jueves titular en detrimento de Loren Morón, fue repelido por el portero Rubén Blanco.



Para entonces la formación visitante ya se había concienciado de que podía hacer daño a una defensa local que en ocasiones no controlaba bien la situación y así Denis Suárez y Fran Beltrán gozaron de sus ocasiones, aunque la puntería falló.



En la segunda parte, Escribá sacó a Brais Méndez para darle mas consistencia a su equipo en el centro del campo y mas fuerza por la banda derecha y el Celta, como acabó la primera, buscó el tanto con ganas ante un adversario que no supo cómo ser más protagonista.



Joel Robles, con dos buenas paradas en los primeros minutos, evitó el empate, pero el peligro merodeó siempre por el área bética, en la que los locales se mostraron poco contundentes.



Cuando no fue Joel Robles fue el palo el que evitó el empate en un cabezazo del central ghanés Joseph Aidoo al cuarto de hora de la reanudación.



La insistencia del Celta tuvo su premio al transformar Iago Aspas a los setenta minutos un penalti por mano de Borja Iglesias, no si antes de que el árbitro extremeño Jesús Gil Manzano consultara con el VAR.



Se entró así en un partido de veinte minutos con el 1-1 y un Betis, ya con Loren Morón en el campo, que dio un paso adelante en busca de recuperar la victoria pero con mucha precipitación ante un Celta que ahora a la contra intentó matar el choque.



En ese intercambio de golpes parecía mas cerca el tanto del Celta, pero fue el internacional Fekir, en el minuto noventa, el que le dio el triunfo al Betis, agónico y que no despeja las dudas.



FICHA TÉCNICA

2 - Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra (Lainez, m.78), Feddal, Álex Moreno; Fekir, Ismael Gutiérrez (Loren, m.71), Canales; Joaquín (Guardado, m.61) y Borja Iglesias.

1 - Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Aidoo, Araújo, Juncá; Beltrán, Lobotka, Rafinha (Gabriel Fernández, m.87); Denis Suárez (Bermejo, m.86), Santo Mina (Brais Méndez, m.46) y Aspas.

Goles: 1-0, M.08: Emerson. 1-1, M.70: Aspas, de penalti. 2-1, M.90: Fekir

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a los locales Bartra (m.50), Guardado (m.64), Ismael Gutiérrez (m.67), Borja Iglesias (m.69), Emerson (m.80) y Joel Robles (m.93) y al visitante Araújo (m.90).

Incidencias: Partido de la undécima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Benito Villamarín ante algo más de 43.000 espectadores. Bronca final de la afición verdiblanca a los suyos, en el especial al palco de dirigentes y pese a la victoria.