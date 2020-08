2-1. Un penalti en el descuento da la victoria al Dépor y aparta al Fuenlabrada del playoff

Dieciocho días después, la Segunda División volvió a escena con el partido de la polémica. Dépor y Fuenlabrada se enfrentaron en Riazor en un partido en el que los coruñeses no se jugaban nada y sí tenían mucho que ganar los madrileños. Al final, al Fuenlabrada, que ganaba al Deportivo en el minuto 84 y le valía el empate, se le escapó el playoff de penalti y en el descuento. Ahora celebra ese 2-1 el Elche, sexto clasificado.

Una mano de José Fran que castigó el colegiado tras revisar la acción en el monitor del VAR, condenó a los madrileños, que afrontaron el partido con lo justo y se les hizo eterno.

La victoria que apeó al equipo de Sandoval de la promoción de ascenso apenas le sirve al Deportivo, que adelanta en la clasificación al Numancia pero sigue necesitando que prosperen sus recursos ante LaLiga y, sobre todo, la Federación Española, para seguir en LaLiga SmartBank.

Las dos instituciones abrieron sus respectivos expedientes sobre la suspensión del encuentro el 20 de julio e incluso la Justicia ordinaria investiga si se produjo algún delito en el viaje del Fuenlabrada a Galicia con casos de coronavirus en la expedición.

Aunque se seguirá jugando en los despachos, donde el Deportivo pelea por quedarse en el fútbol profesional, el partido al fin pudo disputarse en el terreno de juego.

A la espera de resoluciones, los blanquiazules expresaron en los videomarcadores de Riazor su rechazo al encuentro de este viernes, con la frase "este partido non é de xustiza".

Hai que xogar para que non nos resten dereitos na defensa do que #éDÉxustiza, pero o de hoxe en #ABANCARIAZOR NON #ÉDÉXUSTIZA · #esDÉJUSTICIA pic.twitter.com/DJD3Nh7eUF