2-0. El Atlético de Madrid supera al Getafe con solvencia

Una demostración de pegada, con dos goles en las dos primeras ocasiones de Antoine Griezmann y Saúl Ñíguez, remarcaron la superioridad del Atlético de Madrid sobre el Getafe, desbordado ante tal efectividad, doblegado sin matices y sin respuesta ante un equipo rojiblanco tan solvente como incontestable.



Tres puntos más al acecho del liderato del Barcelona, 17 encuentros ya de esta temporada sin una sola derrota en el estadio Wanda Metropolitano y 18 jornadas seguidas sin perder, mientras sigue siendo un adversario invencible, imbatible e inabordable en toda la era Simeone para el Getafe, este sábado superado y desfigurado.



Con lo complejo que es este curso ganarle al conjunto azulón, la victoria del Atlético fue irrebatible desde antes de la media hora. Del Getafe armado, compacto, que no permite espacios ni concede apenas nada, no hubo rastro desde la irrupción de Antoine Griezmann.



Entre el atasco generalizado, entre un partido que no iba ni para un lado ni para otro, al francés le bastó su primer tiro, un zurdazo inapelable nada más entrar en el área, ya camino de la media hora, para romper un duelo que apuntaba dificultad, pero fue simple.



El '7' rojiblanco demuestra día a día el porqué el club, el cuerpo técnico y sus compañeros insistieron tanto en su permanencia en verano, aunque fuera millonaria. Su momento es imponente: 11 goles y seis asistencias en los últimos quince duelos; ha sido un factor esencial en 13 de los últimos 17 goles de su equipo y no para de marcar en LaLiga; siete goles en las siete citas más recientes.



Su valor es incalculable para el Atlético y este sábado lo volvió a demostrar. Su pegada cambió un duelo incómodo en una travesía inalterable hacia el sexto triunfo en las últimas siete jornadas del equipo rojiblanco.



Ya no hubo discusión del ganador, menos aún con el 2-0, diez minutos después, cuando Saúl desplegó su llegada, una de sus mejores virtudes, sino la mejor, para remachar el rechace de David Soria al remate de Kalinic. La defensa del Getafe ya había sido desbordada instantes antes en esa acción, con el pase de Thomas a la entrada de Lucas por la izquierda. El ghanés ya había sido asistente en el 1-0.



No hubo apenas respuesta del Getafe antes del intermedio. Lo intentaron en el segundo tiempo los azulones. Pero ni con la entrada de Mata por Jorge Molina, ni con la sustitución por molestias musculares de Godín, otra dolencia más, otra vez en defensa, con lo que supone en un bloque ya tremendamente mermado...



Y a la espera de Morata. Su nombre sonó en el Metropolitano. Desde el Frente Atlético se cantó "Menos Morata y más Borja Garcés" (en referencia al delantero del filial de Segunda B). La respuesta general desde el resto del estadio fueron los pitos contra esos gritos. Morata también fue canterano rojiblanco, de alevín a cadete.



El paso de los minutos dirigió al Getafe hacia una realidad inevitable: la derrota. No forzó ni una parada de Jan Oblak, un espectador más del control que ejerció desde el 1-0 siempre el Atlético. Transformó la dificultad que exige ganar este curso al bloque azulón, con dos expulsados en el tramo final (Djené y Cabrera), en un tarea tan rápida y cómoda como incontestable.



Ficha técnica:



2 - Atlético de Madrid: Jan Oblak; Arias, Giménez, Godín (Juanfran, m. 46), Lucas; Saúl, Thomas, Rodrigo, Lemar; Griezmann y Kalinic (Mollejo, m. 62).



0 - Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Bruno, Leandro Cabrera; Portillo, Arambarri, Maksimovic (Cristóforo, m. 65), Antunes (Samu Sáiz, m. 57); Ángel y Jorge Molina (Mata, m. 46).



Goles: 1-0, m. 27: Griezmann, con un zurdazo tras un pase de Thomas. 2-0, m. 37: Saúl remata un rechace de David Soria.



Árbitro: Iglesias Villanueva (C. Gallego). Expulsó por doble tarjeta amarilla a Djené (m. 33 y 88) y Cabrera (m. 83 y 90), ambos del Getafe. Amonestó a los locales Arias (m. 48) y Rodrigo (m. 75) y a los visitantes Ángel (m. 47) y Cristóforo (m. 70).



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante unos 55.709 espectadores. Antes del inicio del encuentro, Adelardo Rodríguez, el futbolista con más partidos de la historia del club rojiblanco, entregó a Koke Resurrección una placa conmemorativa por sus 400 choques con el Atlético.