1-2. Un doblete de Douvikas clasifica al Celta

Un doblete de Tasos Douvikas clasificó al Celta para la tercera ronda de la Copa del Rey, una victoria por 1-2 ante el Sestao River en el centenario campo de Las Llanas, que abrió y cerró el delantero griego con un gol en medio del sestaoarra Unai Núñez en propia puerta que significó el 1-1.

Fue un choque que dejó claro por qué uno y otro equipo tienen los problemas que tienen en sus respectivos campeonatos ligueros y en el que conjunto local apretó a un Celta al que le salvó un penalti, el que dio origen al 1-1, muy discutido por el Sestao y por toda la afición verdinegra.

De inicio, Rafa Benítez se dejó en el banquillo a varios de los habituales y el técnico local, Aitor Calle, en unos problemas parecidos al entrenador madrileño, repitió los diez jugadores de campo de su último partido ante el Lugo también en Las Llanas. Aunque fue una derrota.

Arrancó el choque sin mucho que destacar más allá de la pelea propia de los primeros minutos y con los dos equipos buscando un dominio que ninguno llegó a plasmar antes de la primera jugada de relevancia del encuentro. Que fue el gol con Tasos Douvikas abrió el marcador.

Fue tras un balón largo de Miguel Rodríguez en el que el delantero griego superó a su por velocidad y definió bien ante Pere Joan en el mano a mano en el que se quedó frente al meta local.

No había pasado casi nada más allá de un centro con intención a cada área, curiosamente precediendo al gol, y el Celta ya mandaba en el marcador.

Intentó reaccionar el Sestao y no lo consiguió hasta pasada la media hora, aunque sin que tampoco lograrse generar mucho peligro.

No obstante, un disparo alto desde la frontal de Jon Guruzeta, el hermano del jugador del Athletic Gorka, y otro disparo también arriba de Aranzabe, este tras una gran cabalgada del extremo local, crearon cierta inquietud de un Celta que no erra capaz de sacudirse el dominio local antes de llegar al descanso.

Siguieron insistiendo los locales a vuelta de vestuario, pero ni Jon Cabo, recién incorporado, enganchó bien un balón que le cayó dentro del área ni Mateo fue capaz de dar fuerza e intención a un rechace en la frontal que acabó en las manos de Marchesín.

Dos saques de esquina consecutivos, rematados sin éxito por los centrales Starfelt y el sestaoarra Unai Núñez, dieron un poco de aire al Celta. Pero poco porque el Sestao cargaba continuamente con Jon Cabo y los visitantes vivían de la firmeza de su defensa. Lo mejor de los celestes.

Aunque también era cierto que los verdinegros no generaban ocasiones como la que, por ejemplo, tuvo Ristic, al que Pere Joan impidió marcar el 0-2.

Esa primera gran ocasión de la segunda mitad pareció volver loco el partido, ya que el Sestao empató a continuación en una jugada desgraciada de Unai Núñez, que desvió hacia su propia meta un centro de Aranzabe que buscaba portería y que sorprendió a Marchesín.

No habían pasado ni cinco minutos cuando llegó el 1-2 en una penalti muy discutido por el Sestao y sus aficionados de Álvaro Mateo a Kevin Vázquez que transformó Douvikas engañando desde los once metros a Pere Joan.

Muy enfadado por el penalti, el Sestao intentó rehacerse y apretó hasta el final, pero no fue capaz de no generar ni una ocasión en medio de la gestión del balón del Celta con muchos minutos de los últimos junto a la portería local. Aunque el encuentro acabó tras córner forzado por el River.

FICHA TÉCNICA

1 - Sestao River Club: Pere Joan; Markel Etxebarria (Asier del río, m.90), Mirapeix, Gaizka Martínez, Álvaro Mateo (Mario Camero, m.80); Carbonell (Jon Cabo, m.46), Armando Corbalán, Gete (Kepa Uriarte, m.65), Aranzabe; Jon Guruzeta (Ibai Sanz, m.80) y Leandro.



2 - Celta de Vigo: Marchesín; Kevin, Starfelt, Unai Núñez, Ristic; Miguel Rodríguez (Carles Pérez, m.65), Dotor, Beltrán, Cervi (Tapia, m.88); Williot Swedberg (De la Torre, m.83) y Douvikas (Larsen, m.88).



Goles: 0-1, m.17: Douvikas. 1-1, m.73: Unai Núñez, en propia puerta. 1-2, m.78: Douvikas, de penalti.



Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Gete (m.10), Mateo (m.77), Pere Joan (m.77), y a los visitantes Miguel Rodríguez (m.42).



Incidencias: Partido de la segunda ronda de la Copa del Rey disputado en Las Llanas ante unos 3.700 espectadores. Entre ellos un centenar y medio de aficionados celtiñas.