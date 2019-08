El Celta se llevó un punto del Sánchez Pizjuán (1-1) después de un partido que acabó con diez jugadores y evitó que el líder de la clasificación, el Sevilla, lograra un pleno de triunfos en su estreno de la temporada ante sus aficionados.



El conjunto andaluz peleó por la tercera victoria consecutiva e incluso Franco Vázquez firmó el 1-0 en el minuto 81, pero pronto contrarrestó el tanto Denis Suárez y después el equipo gallego aguantó bien con uno menos por la lesión del uruguayo Lucas Olaza cuando ya había hecho los tres cambios.



El entrenador del conjunto local, Julen Lopetegui, sacó de inicio el mismo equipo que el viernes pasado ganó en Granada (0-1), con la variante de la ausencia del extremo argentino Lucas Ocampos, quien estuvo toda la semana renqueante por un golpe que recibió en el Nuevo Los Cármenes y que finalmente no entró en la convocatoria.



Su sitio lo ocupó el hispano-marroquí Munir El Haddadi, suplente en las dos primeras jornadas y que ayudó por la banda derecha desde el inicio a un Jesús Navas muy implicado en servir balones a sus compañeros.



El acelerón inicial de los locales lo intentó contrarrestar la formación de Fran Escribá, que utilizó la misma que también empezó en la convincente victoria de la pasada semana ante el Valencia (1-0), juntando líneas ante su portero, Rubén Blanco.



El equipo vigués, que acumulaba casi nueve meses sin ganar a domicilio, aguantó bien el empuje rival en este su estreno como visitante tras las dos primeras citas ligueras en Balaídos.



El partido llegó a la pausa de hidratación, a la media hora, con la sensación de que el Sevilla había perdido algo del gas que metió al principio y que no le valió para convertir en gol sus numerosas incursiones.



De ahí hasta la conclusión de la primera parte, que se prolongó cinco minutos, el conjunto hipalense siempre lo intentó pero ya sin tanta fuerza ante un rival que apareció algo más sobre la portería que defendió el checo Tomas Vaclik, pero también con poca contundencia.



En la segunda parte el Sevilla salió con ganas de seguir como protagonista e intentó madurar el choque hasta que pudiera sorprender al conjunto gallego, aunque se notó que no estaba con el mismo empuje del primer período por el desgaste hecho y el fuerte calor que sufrieron los futbolistas.



El Celta, ante esta circunstancia, intentó tener mas el balón y defenderse más lejos de su área para encontrar el hueco por dónde hacerle daño al Sevilla.



Esta fase de mayor equilibrio se prolongó sin que ninguno de los dos equipos supiera cómo romperlo, lo que pareció favorecer al Celta en el objetivo de sacar algo del Sánchez Pizjuán.



Así se entró en el último cuarto de hora, cuando el centrocampista argentino Franco 'Mudo' Vázquez, que había salido minutos antes por Jordán, puso el 1-0 con un magnífico cabezazo, no sin antes sufrir la consulta de VAR.



El tanto llegó en el minuto 81 y tres después, en el primer remate entre los tres palos del Celta, el exsevillista Denis Suárez empató y dejó fríos al equipo local y a su afición, que ya empezaban a contar con un nuevo triunfo.



En el minuto 88, el defensa Lucas Olaza se tuvo que retirar lesionado y, ya con los tres cambios del Celta efectuados, los visitantes quedaron en inferioridad para defender el empate en un partido que se prolongó ocho minutos.



En ese periodo de tiempo añadido lo intentó el Sevilla, pero muy precipitado y sin acierto, lo que motivó que volaran los dos primeros puntos del recinto de Nervión y que también peligre el liderato para el Sevilla.

FICHA TÉCNICA

1 - Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Carriço, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Éver Banega, Joan Jordán (Franco Vázquez, m.70); Munir (Bryan Gil, m.55), De Jong y Nolito (Rony Lopes, m.79).

1 - Celta: Rubén Blanco; Kevin Vázquez (Hugo Mallo, m.65), Aidoo, Araujo (David Costas, m.76), Olaza; Brais Méndez, Lobotka, Beltrán, Denis Suárez; Iago Aspas y Toro Fernández (Santi Mina, m.53).

Goles: 1-0, M.81: Franco Vázquez. 1-1, M.84: Denis Suárez.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande. Amonestó a los visitantes Kevin Vázquez (m.24) y Brais Méndez (m.48+), y a los locales Munir (m.34), Diego Carlos (m.54), Fernando (m.78) y Bryan Gil (m.85).

Incidencias: Partido de la tercera jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante unos 38.000 espectadores.