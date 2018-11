1-0. Sólo una genialidad de Cristiano pudo tumbar al Valencia

Una genialidad de Cristiano Ronaldo, que se inventó la jugada del gol de Mandzukic, dio la victoria a la Juventus (1-0) frente a un Valencia muy serio y correoso que plantó cara en todo momento al campeón italiano.



El Valencia se queda fuera de la Liga de Campeones después de que el Manchester United venciera en el tiempo añadido al Young Boys en Old Trafford, lo que deja al equipo español sin opciones matemáticas en la última jornada.



La Juve trató de intimidar de inicio con dos disparos lejanos de Cristiano Ronaldo, pero el Valencia no se amilanó. Con muy buenas coberturas y mucha concentración, apenas dejó huecos a los hombres ofensivos del equipo local.



El Valencia, más centrado en defensa que en ataque, trató de sorprender al contragolpe, pero no pudo explotar la velocidad de Guedes y Rodrigo, dado el buen repliegue de los italianos. Tan solo un disparo cruzado de Wass inquietó a la zaga local.



En el ecuador del primer acto Dyabala sembró cierta zozobra en el orden valencianista rompiendo líneas desde la media punta, pero la concentración de la retaguardia de Marcelino evitó que el meta Neto pasara excesivos apuros.



La mejor ocasión de gol la tuvo el Valencia en la última jugada del primer tiempo, tras un saque de esquina que cabeceó en el primer palo el central Diakhaby y que sacó con una mano milagrosa el portero polaco Szczesny cuando el conjunto español cantaba el gol.



Ambos técnicos movieron ficha tras el descanso. Marcelino cambió a Rodrigo por Gameiro, mientras que Allegri dio entrada a Cuadrado por Alex Sandro.



La Juventus intensificó su dominio, pero seguía sin encontrar huecos hasta que Cristiano creó uno de la nada, en una genial acción en el lateral izquierdo del área con la que se deshizo de la marca de Gabriel Paulista y puso un centro al segundo palo que remató a placer Mandzukic para anotar el 1-0.



El Valencia marcó un minuto después con un remate de Diakhaby tras un saque de esquina, pero el árbitro vio que el remate del central francés fue con una mano y anuló el tanto.



El Valencia se revolucionó y dejó más espacios al Juventus, que por medio de Mandzukic, Dybala y Cristiano puso a prueba a Neto, que se mostró muy seguro todo el partido.



En los minutos finales, el conjunto español llego con más claridad gracias a Guedes, pero no estuvo certero en los metros decisivos.





FICHA TÉCNICA

1. Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Álex Sandro (Cuadrado, m.46); Pjanic, Bentancur, Matuidi; Dybala (Douglas Costa, m.79), Ronaldo y Mandzukic.



0. Valencia: Neto, Wass, Diakhaby, Gabriel Paulista, Gayà; Parejo, Kondogbia (Carlos Soler, m.72), Coquelin, Guedes; Rodrigo (Gameiro, m.46) y Santi Mina (Batshuayi, m.67).



Gol: 1-0, m.59: Mandzukic.



Árbitro: William Collum (SCO). Amonestó por el Valencia a Gayà, Diakhaby, Guedes, Batshuayi y Kondogbia, y por el Juventus a Bentancur, Matuidi y Cuadrado.



Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada del grupo H de la Liga de Campeones disputado en el Juventus Stadium.