0-1. El Dépor encadena tres derrotas consecutivas tras perder contra el Albacete

Un penalti de VAR dio este sábado el primer triunfo (0-1) a domicilio al Albacete esta temporada y aumentó las dudas en el Deportivo, que ha enlazado tres derrotas tras haber ganado en su debut, con apuros, al Oviedo.



Los manchegos aprovecharon una pena máxima polémica, por una mano de David Simón que el colegiado no había señalado, para llevarse la victoria en un encuentro en el que los deportivistas se encontraron dos veces con el larguero, uno a tiro de Ager Aketxe y otro, en un remate del peruano Beto da Silva, que debutó en España.



Después de haber encajado ocho goles en las tres primeras jornadas, el Deportivo, con Salva Ruiz y los rojiblancos Mollejo y Montero (todos incorporados el último día del mercado) en el once, se propuso ser sólido ante el Albacete, juntó más las líneas y retrasó la presión, pero tuvo pocos argumentos ofensivos en el primer periodo con el balón en su poder.



A falta de combinación y de trenzar jugadas, recurrió a las acciones a balón parado para que Ager Aketxe sacara a relucir todo su repertorio.



De la zurda del vasco surgió todo el peligro que generó el Deportivo hasta el descanso, el primer disparo a puerta (min.26), un lanzamiento al larguero (min.29) y otro que comprometió a Tomeu Nadal (min.35).



El Albacete, que solo se sintió acosado en las acciones de estrategia, dispuso de una ocasión para adelantarse antes del descanso en una jugada que le ganó por arriba Zozulia a Bergantiños y que despejó mal el debutante Montero. En boca de gol, a pase de Olabe, perdonó Dani Ojeda, que remató alto.



El Deportivo fue más ambicioso en el inicio del segundo tiempo, pero sin comprometer al Albacete, que perdió por lesión a Kecojevic en un salto con Christian Santos.



Los coruñeses tardaron 65 minutos en probar por primera vez a Tomeu Nadal con el balón en movimiento y, como no, con un lanzamiento de Aketxe.



Al Deportivo le anularon un gol por falta de Mollejo al portero del Albacete, que previamente le había despejado un cabezazo al extremo cedido por el Atlético.



El VAR confirmó esa acción y fue clave a falta de un cuarto de hora para decretar un penalti por mano de David Simón que no había pitado el colegiado y que transformó Susaeta.



El Albacete se quedó con diez por dos amarillas a Fran García en cinco minutos y cuando quedan siete más la prolongación (otros siete), el Deportivo empujó, pero los manchegos aguantaron y, con la ayuda del larguero (min.93) en un remate del peruano Beto da Silva, se llevaron los tres puntos de Riazor.



FICHA TÉCNICA

0 - RC Deportivo: Dani Giménez, David Simón, Lampropoulos, Montero, Salva Ruiz; Bergantiños; Mollejo, Aketxe, Vicente Gómez (Beto da Silva, min.79), Borja Galán (Jovanovic, min.63); y Koné (Christian Santos, min.59).

1 - Albacete BP: Tomeu Nadal; Benito, Arroyo, Kecojevic (Caro, min.65), Fran García; Barri; Susaeta, Olabe (Capezzi, min.85), Karim Azamoum (Eddy Silvestre, min.64), Dani Ojeda; y Zozulia.

Gol: 0-1, min.76: Susaeta, de penalti.

Árbitro: Milla Alvendiz, del Comité Andaluz. Expulsó a Fran García (min.83). Amarillas a Kecojevic (min.27), Olabe (min.39), Barri (min.57) del Albacete; y a David Simón (min.75), del Deportivo.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Estadio Abanca-Riazor ante 15.249 aficionados.