1-0. Gerard Moreno sentencia al Real Madrid en el descuento

Gerard Moreno llama con fuerza a las puertas de la selección con un gol en el descuento contra el Real Madrid, que da el triunfo al Espanyol en el RCDE Stadium y que desestabiliza aún más la liga para el cuadro de Zinedine Zidane.

El conjunto madridista empezó mandando con autoridad, pero el ariete blanquiazul, con once dianas en LaLiga, avisó en el 26 con un uno contra uno frente a Keylor Navas. Después también le anularon un tanto por polémico fuera de juego. En la reanudación, el anfitrión mejoró. El choque fue un thriller hasta el final.

El Real Madrid tardó siete minuto en amenazar la tranquilidad de Diego López. Lucas Vázquez centró desde la derecha y Bale cabeceó con criterio y potencia, aunque envió el balón directamente al portero. Marco Asensio lo intentaría poco después por la misma banda, aunque tras driblar a varios defensas perdió la pelota.

Los de Zidane jugaban con comodidad y buscaban el gol con insistencia. Estuvieron cerca tras dos saques de esquina: era un monólogo. El Espanyol tenía problemas para cerrar espacios en defensa, para sacar el balón de forma controlada y, claro, también para llegar a Keylor Navas.

El anfitrión sólo lograba emocionar a los suyos con alguna pillería de Sergio García. Así fue hasta el minuto 26, cuando Gerard Moreno dispuso de la ocasión más clara del choque: solo ante Navas, disfrutó de un uno contra un tras un error de Varane y el meta lo desvió con la pierna.

El delantero catalán tenía hambre de gol y en la siguiente jugada vio puerta, aunque el colegiado lo anuló por fuera de juego, protestado por los locales. El acelerón blanquiazul frenó ligeramente el acoso blanco, a menos revoluciones antes del descanso, pese a los destellos de calidad de Marco Asensio.

En la reanudación, el Espanyol disfrutó de minutos muy inspirados. Keylor Navas tuvo que enviar a córner un latigazo de Sergio García también vio como un cabezazo de Óscar Duarte tocaba en el larguero. Achraf puso la réplica con una carrera por la banda que acabó en un disparo a las manos de Diego López.

Los blanquiazules estaban bastante mejor y el Madrid había perdido cierto brillo, aunque en ningún momento se convirtió en inofensivo. Los de Quique Sánchez Flores, a base de garra, habían reaccionado y puesto el partido en tablas. En el marcador, ya que seguía el cero a cero, y en el juego.

No había ocasiones claras por parte de nadie. El Real Madrid se acercaba con saques de esquina sin rematador y el Espanyol, que no quería riesgos atrás, buscaba contras que no cristalizaban. Zidane intentó desatascar el ataque dando entrada a Benzema por Isco en el minuto 69.

Gerard Moreno intentó romper el equilibrio en el 77, cabeceando un preciso centro desde la derecha. Atento estuvo Keylor Navas. Después, Sergio García probó fortuna desde fuera del área. De todos modos, a medida que se acercaba el final, los blancos avanzaron metros y cerraron al anfitrión.

En los instantes decisivos, los dos conjuntos pudieron adelantarse en el luminoso. Pero fue Gerard Moreno el que lo consiguió. Fue en el descuento y tras un centro de Sergio García. El canterano entró con fuerza en el área y firmó un balón picado que sorprendió a Keylor Navas.

FICHA TÉCNICA

1 - RCD Espanyol: Diego López; Marc Navarro, David López, Duarte, Aarón; Darder, Víctor Sánchez (Granero, min.69), Carlos Sánchez, Piatti (Baptistao, min.79); Sergio García y Gerard Moreno.



0 - Real Madrid: Keylor Navas; Achraf, Varane, Ramos, Nacho; Llorente, Kovacic, Isco (Benzema, min.69); Lucas Vázquez, Marco Asensio y Bale (Ceballos, min.81).



Goles: 1-0, min.93: Gerard Moreno.



Árbitro: José María Sánchez Martínez (comité murciano). Bale (min.38), Aarón (min.81).



Incidencias: partido correspondiente a la vigesimosexta jornada de LaLiga Santander disputado en el RCDE Stadium ante 19.805 espectadores.