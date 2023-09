La tormenta obliga a cancelar el concierto de Rebeliom do Inframundo en el Revenidas

Aguantó y aguantó, pero al final no pudo más. La lluvia, que amenazó durante todo el día, tardó en aparecer en el Revenidas y permitió que casi toda la jornada del viernes se celebrase con normalidad. Sin embargo, pasadas las dos de la madrugada, las nubes descargaron y el concierto de Rebeliom do Inframundo, que iba a cerrar la sesión, tuvo que ser cancelado.

En el resto de la jornada, destacó una vez más el concierto de Zoo. Los valencianos, agradecidos con el público arousano, se deslizaron por su tobogán particular, plagado de rimas inconformistas, ritmos bailables y muy buen rollo.

La jornada arrancó de manos de Evaristo Páramos, el legendario líder de La Polla Records o Gatillazo, que actuó con Tropa do Carallo, su nueva banda.

El público arousano no dudó, poco después, en subirse a la escoba y abrazar el viaje propuesto por Fillas de Cassandra, que demostraron por qué son, sin lugar a dudas, el grupo gallego del año.

Los Chikos del Maíz o La Regadera completaron el viernes revenidero, hasta que la lluvia hizo acto de presencia y finiquitó la fiesta.

El sábado, si el tiempo lo permite, se celebra una maratoniana jornada en la que destaca, sobre todas las cosas, el concierto de Ska-P, maravillosamente acompañado por Heredeiros da Crus, Rodrigo Cuevas, Familia Caamagno o Me Fritos and the Gimme Cheetos.