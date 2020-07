"Din os soños i os paxaros: a morte non é certo!". Estas son as verbas que Uxío Novoneyra plasmou nun caligrama e que Zara recuperou agora para elaborar unha colección de roupa masculina.

Cando pasaron noventa anos do nacemento do escritor do Courel, a empresa galega bota man da súa arte visual para confeccionar dúas camisetas (ambas do mesmo prezo, 19,95 euros) e un gorro (12,95 euros) nos que se reflicte a propia caligrafía do autor en cor negra. Esta composición foi extraída da obra Poemas caligráficos, publicada por Novoneyra en 1979. Con todo, esta non é a primeira vez que Amancio Ortega produce algunha colección de roupa vinculada a Galicia.

Uxío Novoneyra (Folgoso do Courel, 1930- Santiago de Compostela, 1999)