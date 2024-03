Yolanda Díaz le regaló al Papa una xilografía comprada en Lugo

El Papa guarda en el Palacio Apostólico un regalo que vino de Lugo. Se lo hizo hace un mes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su última visita al Vaticano.

Se trata de un grabado del pintor Luís Seoane (nacido en Argentina pero hijo de gallegos emigrados), hecho con impresión xilográfica, que forma parte del conjunto de quince ilustraciones que el artista hizo para una edición limitada, de 224 ejemplares, de Martín Fierro, el poema narrativo de José Hernández, realizada en 1972 por Ediciones Bonino, en Buenos Aires.

En concreto, el grabado que Yolanda Díaz le entregó al papa Francisco era el número 5, de una tirada de diez ejemplares originales de la misma ilustración, firmados y numerados por Luís Seoane.

Esa xilografía —de un tamaño de 20x30 centímetros— fue adquirida en la galería La Catedral, en Lugo. Su propietario, el artista Jorge Espiral, desconoció, en todo momento, quién iba a ser el destinatario del regalo hasta que le fue entregado por Yolanda Díaz al papa Francisco.

"Hace algo más de un mes contactaron conmigo del equipo de Yolanda Díaz diciéndome que buscaban algo de Luís Seoane. Llegaron hasta mi galería porque me conocían a través de la fundación Luís Seoane y me dijeron que era un regalo que se le iba a hacer a un argentino muy famoso, pero no sabía a quién se lo iban a regalar", explica Jorge Espiral.

Vínculos

En la galería, había también la posibilidad de adquirir xilografías de Seoane para ilustrar obras de Rafael Alberti y de Pablo Neruda, pero finalmente optaron por ‘Martín Fierro’.

"Se da la circunstancia de que Seoane es de origen gallego, como Yolanda Díaz. Pero, además, tiene el vínculo con Argentina, porque nació en ese país al haber emigrado allí sus padres. Por si fuese poco, el grabado es de una de las ilustraciones incluidas en una edición de ‘Martín Fierro’, un libro muy representativo de la literatura argentina, por lo que el regalo encajaba muy bien", comenta el dueño de La Catedral quien, sin decir el precio del regalo, afirma que fue «relativamente barato».

Envío

El grabado no fue enviado a Madrid, ni por servicio de paquetería privado, ni por correo. Fue recogido en tienda por personal vinculado al Ministerio de Trabajo.

Aun así, Jorge Espiral asegura que nunca llegó a sospechar de que esa xilografía que tenía en su galería acabaría en El Vaticano. Su sorpresa fue mayúscula cuando recibió un recorte de prensa de la recepción que el Papa le había hecho a Yolanda Díaz.

"Me enteré el mismo día que salió en la prensa la foto del encuentro de Yolanda Díaz con el Papa. Me habían dicho que el regalo en cuestión era para un argentino muy famoso pero no se me había ocurrido pensar en el Papa. Me enteré a posteriori. Resulta que el equipo de la ministra que se había dirigido a mí para hacer la adquisición del grabado me envió por correo un recorte de prensa de la audiencia del Papa. Para mí fue una gran sorpresa y me resultó también muy curioso. Me hizo ilusión que contasen con nosotros para hacerle un regalo al Papa y me hizo mucha gracia, realmente", confiesa Espiral.