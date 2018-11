O Festival de Jazz de Lugo programou a figuras como os californianos Yellowjackets (día 17), que regresan tras 14 anos; a pianista australiana Sarah McKenzie (día 18) ou o saxofonista Charles McPherson (día 13), que asesorou musicalmente a Clint Eastwood na película Bird, sobre Charlie Parker.

Outras estrelas do jazz que acudirán ao festival máis lonxevo de Galicia (cumpre 28 anos) serán o saxofonista italiano Antonio Lizana (día 11); o pianista galego Nani García (día 12), que actuará acompañado por la Banda Municipal de A Coruña, ou o tamén saxofonista David Murray.

A cita conta tamén co trompetista italiano Fabbrizio Bosso (día 15) e o trío Zuperoctave (día 16), que lidera Gilad Hekselman.

O certame comenzará o día 10 e acabará o día e terá 19 concertos que terán lugar no Círculo de las Artes, no club Clavicémbalo e na Casa do Saber