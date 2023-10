Xosé Manuel Soutullo, novo director xeral da editorial Galaxia

O consello de administración da editorial Galaxia acordou o nomeamento de Xosé Manuel Soutullo como director xeral, tras a dimisión de Francisco Castro o pasado mes de setembro.

A saída de Castro produciuse despois da polémica por mor de que o escritor Alberto Ramos, nunha entrevista concedida a Praza Pública pola publicación do seu libro Os corpos dos Romanov (editado por Galaxia), denunciase o seu proceso de edición e opinase sobre algúns aspectos da xestión da empresa cultural.

A dimisión do exdirector xeral, segundo explicou no seu momento el mesmo, debeuse a que a empresa se negou a emitir un comunicado que "desarmase as acusacións" contra a súa persoa no contexto desa entrevista.

Soutullo é actualmente director da Fundación Penzol e conselleiro da Editorial Galaxia, na que desenvolveu unha dilatada vida profesional no ámbito da edición e da produción cultural.