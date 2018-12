O xornalista de El Progreso Santiago Jaureguizar recolle o Premio Fernández del Riego

O xornalista do Grupo El Progreso Santiago Jaureguizar recolleu este mércores o XV Premio de Periodismo Fernández del Riego polo seu artigo Pólvora sen magnolia na discoteca Clangor, publicado en El Progreso e Diario de Pontevedra o 31 de decembro de 2017.

Durante o acto de entrega, Santiago Jaureguizar expresou a súa preocupación pola situación actual da cultura. "Creo que estamos estancados, que non avanzamos e que isto ten que ver coa perda de xente que fale en galego, que escriba en galego, que faga música en galego", advertiu.

Entre os recentes galardoados con estes premios atópanse Pedro Ugarte, Andrés Trapiello, Ramón Pernas, Manuel Rivas, Santiago Lamas, Ángeles Caso, Xosé Carlos Caneiro, Manuel Darriba, Luís Ventoso, Manuel Bragado, Ignacio Camacho, Luís Pousa, Tamara Montero, Ramón Loureiro e María Varela e Miguel Anxo Murado, gañadores da anterior edición.

PREMIO JULIO CAMBA. Pola súa banda, Ricardo F. Colmenero recolleu o XXXIX Premio de Xornalismo Julio Camba, polo seu texto La comunidad, publicado en El Mundo o 1 de abril de 2017.

No seu discurso de agradecemento, Colmenero confesou que nunca se expuxo ser columnista, que pasou de non interesarse sequera en ler este xénero xornalístico a admirar e gozar a arte de moitos compañeiros de profesión e do mestre Julio Camba, a quen chegou a través doutros. "Eu estaba a intentar escribir como un señor de 1919 sen saber quen era Camba", confesou.

"Os mellores columnistas non escribiron unha liña xamais, están na rúa, na lingua e nós aproveitámonos deles", opina Colmenero.

O Café Moderno Afundación de Pontevedra acolleu o acto de entrega destes premios —cada un está dotado con 6.000 euros— que arrincou cunha conferencia a cargo do xornalista de investigación de RTVE Xaquín López, quen disertou sobre La línea de Arousa. Estereotipos y estigmas en la narco-información, con paralelismos entre a situación vivida en Cambados e o que está a pasar agora en Alxeciras. Un relatorio combinado con numerosas referencias ao narcotraficante Sito Miñanco.