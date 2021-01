Xoel López: "El Xacobeo le ha puesto el turbo a mi canción"

La Xunta de Galicia ha elegido su tema Lodo para la primera gran campaña de promoción del Xacobeo. La serie de Netflix El desorden que dejas también ha escogido una de sus canciones para su cabecera. Todo esto devuelve a la actualidad al cantante y compositor Xoel López (A Coruña, 1977) que, a finales de 2020, lanzó su cuarto disco en solitario, Si mi rayo te alcanzara. El 6 de febrero lo presentará en directo en el Teatro Coliseum de Madrid.

¿Qué le pareció que la Xunta escogiese uno de sus temas para la primera gran campaña de este Xacobeo?

Bien, bien. Supone darle una segunda vida a una canción que estaba incluida en mi disco anterior [Sueños y pan]. Es algo que se va a ver en toda España y en todo el mundo. Es una campaña que representa algo de mi tierra y que, por lo tanto, también me representa a mí. Así que estoy contento. Porque además yo no suelo tener la suerte de que mis canciones, de repente, tengan sobre ellas una lupa o un foco especial. No estoy acostumbrado. No me ha pasado en general en mi carrera. Cuando me caen estas cosas del cielo solo puedo estar agradecido. En este caso, además, no hicimos nada. Nos llamaron directamente para hablarnos de esta canción, de Lodo, porque la letra casaba con lo que querían hacer en el spot.

La verdad es que la canción encaja perfectamente en una promoción del Camino de Santiago.

Sí que encaja, sí. De hecho, si yo viese que el tema no tenía nada que ver con eso para lo que se iba a utilizar, a lo mejor hubiese dicho que no. Pero es que aquí sucede todo lo contrario. Parece que está escrita a propósito. ¡Si hasta menciono el camino! Ni yo mismo había reparado en eso hasta que lo vi en el anuncio. Es muy bonito también que las cosas funcionen así, como de repente, sin buscarlo, sin ser de laboratorio. El tema ha encajado sin que alguien me pidiese que hiciese una canción concreta que fuese de esta manera y hablase de esto y lo otro. Simplemente sucedió. En el caso de los encargos trabajas como un diseñador y yo soy más bien un compositor de inspiración, de alma, que escribe lo que le sale. Yo hago las canciones para mis hijos. Si después funcionan para cosas como esta, bienvenido sea.

¿No tuvo entonces ninguna duda: no le preocupaba que se le vinculase políticamente a la Xunta o que el Xacobeo acabase marcando ya para siempre la canción?

Para nada. No veo ninguno de esos problemas. Date cuenta de que el tema llega a este punto ya con un recorrido largo. Es mi canción más escuchada en Spotify, por ejemplo. Tiene vida propia. Para mí ha sido un regalo, como ponerle el turbo para que llegue a más gente. Si algo pienso con respecto a todo esto es que en mi caso viene muy bien. Yo no soy el típico artista que escuchas aunque no quieras. Tengo 43 años, llevo 14 discos y nunca he tenido esa fortuna de tener canciones sonando todo el día en la radio. Todo lo que venga extra, lo agradezco. El pico y pala cansa. Y yo llevo dándole toda la vida. Sucede lo mismo con el tema que suena en la cabecera de la serie El desorden que dejas, de Netflix, [La espina de la flor en tu costado]. Muchísima gente me escribe diciendo que no me conocía y que, a partir de la serie, ahora le encanta mi música. Ahí te das cuenta del impacto que tienen este tipo de acciones. Solamente por eso ya merece la pena.

¿No es suficiente entonces el pico y pala? ¿Es siempre necesario un golpe de suerte?

No, no, el pico y pala es suficiente. En mi caso lo ha sido. Lo que pasa es que es agotador. Estas cosas suponen un respiro.

El lanzamiento del Xacobeo y el estreno de El desorden que dejas le pillaron con su último disco, Si mi rayo te alcanzara [Esmerarte, 2020], recién publicado. En un momento complicado.

Por no decir jodidísimo. Y por eso, de nuevo, agradezco tanto este tipo de empuje. No podía llegar en mejor momento. Formo parte de un gremio muy afectado por esta situación. Sacar el disco responde a una necesidad artística. Está completamente fuera de una buena estrategia comercial. Pero nunca he basado mi carrera en eso. Estaba grabado y tenía la necesidad de sacarlo. Y aún lo vamos a presentar en directo el día 6 de febrero en Madrid. Imagínate.

No me importaría llegar a más gente, pero no a cualquier precio. Veo carreras de gente muy famosa que no cambiaría por la mía

Para el material promocional del disco, el periodista Manuel Jabois ha rescatado a Florencio López. ¿Quién era?

Lo cuenta él mejor que yo. Mi familia paterna viene de una aldea muy pequeñita que se llama Pin, en A Fonsagrada (Lugo). Aunque yo ya nací en A Coruña, tengo una influencia musical directa por esa parte porque Florencio López, o Cego dos Vilares, mi tío abuelo, era cantor. Y mi abuelo y mi padre siempre cantaron aquellos temas en mi casa. Me legaron esa tradición, ese amor por la música. Su nombre es el que menciono siempre para sacar pecho ante mis amigos folkies, para fardar ante ellos. Porque Florencio López es alguien más conocido en el mundo del folk. A Manuel le ha apetecido recuperar esta historia y a mí me ha hecho mucha ilusión.

"El músico que suena hoy en todas partes", tituló el periódico El Correo Gallego refiriéndose a usted. ¿Suena en todas partes?

No es verdad. Ya me gustaría. Esa es Rosalía. Ojalá yo sonase en todas partes. Es un titular bonito, pero representa más un anhelo que otra cosa. A mí no me importaría llegar a más gente, pero no a cualquier precio. Yo llevo una vida bastante normaliña y no la quiero perder. Veo carreras de gente muy famosa y no las cambio por la mía, te lo digo sinceramente.